La Promessa, anticipazioni 4 aprile: Curro protegge Martina dal conte Ayala

La puntata de La Promessa di venerdì 4 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Curro nasconde Martina in un posto sicuro e non ha intenzione di rivelare dove si trova la ragazza. Intanto, Vera chiede ancora una volta alla madre di dimenticarla. Manuel prova a riportare la calma tra Cruz e Catalina mentre Don Lorenzo comunica a Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Lope, Simona e Candela proseguono nel loro business delle marmellate grazie anche all'appoggio di Don Romulo. Adriano e Catalina, ancora imbarazzati per quanto accaduto alle cena, trovano un nuovo equilibrio.

Lope prende le distanze da Vera e la ragazza chiede il motivo. Il cuoco ammette di aver paura che la loro diversa classe sociale possa allontanarli. La giovane, invece, promette al cuoco di amarlo per sempre ma lui le chiede del tempo per riflettere. Intanto, la salute di Pia sembra peggiorare ulteriormente e la donna ha paura di morire da sola.

Anticipazioni de La Promessa: Curro nasconde Martina e mantiene il segreto, Vera chiede nuovamente alla madre di dimenticarla per sempre

Curro è riuscito a nascondere Martina in un luogo sicuro e, una volta tornato alla tenuta, mantiene questo segreto fino quando il conte Ayala non giurerà di non prendere provvedimenti contro la ragazza. Intanto, la duchessa De Carril torna alla tenuta per parlare con la figlia, ma Vera le chiede ancora una volta di allontanarsi e di dimenticarla.

Nel frattempo, Manuel prova in tutti i modi a riportare la quiete tra Cruz e Catalina, spingendo la madre a scusarsi con la figliastra. Vera accusa Santos di aver invitato sua madre a La Promessa, ma il ragazzo nega. Don Lorenzo informa Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate. Infine, Cruz si presenta nell'hangar per scusarsi con Catalina che accetta.