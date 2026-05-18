La Promessa anticipazioni 19 maggio: Don Alonso sorprende Romulo con un regalo pazzesco

Don Alonso compie un gesto inaspettato e dona a Romulo una casa al mare, cambiando il suo futuro tra emozione e commiato. Angela è pronta a lasciare la Spagna per sfuggire alla morsa di Don Lorenzo e Leocadia

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'addio di Don Romulo unisce nobili e servitù in un momento di grande commozione. Intanto, Angela cede al dolore e pianifica la fuga, mentre Lope rischia la vita nel palazzo del Duca.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La decisione del Marchese di concedere pieni poteri ai neo-conti Adriano e Catalina produce frutti velenosi, distruggendo il legame tra le cugine. Martina affronta Catalina a muso duro, accusandola di averle voltato le spalle. Manuel analizzando i registri finanziari scopre che Leocadia sta attuando una scalata ostile e silenziosa per sottrargli il controllo azionario della sua azienda aeronautica. Furioso, corre a riferire tutto a Don Alonso, che resta spiazzato dall'audacia di Leocadia, temendo che i debiti di famiglia gli impediscano di reagire.

Subito dopo, Manuel viene attirato nell'hangar da Toño. Il figlio di Simona, incapace di mantenere il segreto, mostra entusiasta al Marchesino i rivoluzionari progressi tecnici apportati al motore grazie alle geniali intuizioni della misteriosa Enora, la donna che il marchesino ha conosciuto al party in onore di Catalina e Adriano.

Eugenia e Romulo

La Promessa anticipazioni: Don Alonso da un regalo di addio a Romulo

La tristezza avvolge ogni angolo de La Promessa. Tutti i domestici sono affranti per l'imminente partenza di Don Romulo, ma il maggiordomo non vuole andarsene senza aver prima celebrato la promessa d'amore con Emilia davanti a coloro che considera la sua vera famiglia. Don Alonso, decide di compiere un gesto straordinariamente insolito e generoso. Come regalo di nozze, il Marchese dona a Romulo una casa al mare, proprio quel rifugio che lui ed Emilia avevano sempre sognato per la vecchiaia.

Don Lorenzo e Angela

Angela prepara la fuga in Svizzera

Dopo essere stata costretta a umiliarsi chiedendo scusa al viscido Marchese de Andujar, Angela tocca il fondo. La ragazza non riesce più a tollerare le asfissianti pressioni congiunte di sua madre Leocadia e di Don Lorenzo. Sentendosi tradita da tutti e incapace di vivere in quel clima di sottomissione, Angela giunge a una conclusione dolorosa: è arrivato il momento di lasciare la Spagna e fare ritorno in Svizzera. La giovane inizia a pianificare la sua partenza in segreto.

Lope si aggira nel palazzo del Duca de Carri

Grazie alle indicazioni e al sacrificio di Vera, Lope si trova finalmente all'interno del grande e austero palazzo del Duca de Carril. Il cuoco continua ad aggirarsi furtivamente tra i corridoi e le stanze private della dimora, cercando disperatamente il quaderno dalla copertina dorata che contiene la verità sull'assassino di Jana.