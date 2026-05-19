La Promessa anticipazioni 20 maggio Martina accusa Catalina e scoppia un duro scontro

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope viene colto sul fatto dal braccio destro del Duca di De Carril. Intanto, Padre Agapito celebra l'addio definitivo di Romulo ed Emilia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Romulo prima di partire desidera celebrare il matrimonio con Emilia davanti alla servitù, la sua vera famiglia. Per l'occasione, Don Alonso compie un gesto straordinariamente generoso: regala alla coppia una casa al mare, realizzando il loro sogno per la vecchiaia. Nel frattempo Angela, schiacciata dalle asfissianti pressioni di Leocadia e Don Lorenzo, giunge a una conclusione dolorosa e radicale: lasciare la Spagna per fare ritorno in Svizzera.

Infine, la missione per fare giustizia entra nella fase più critica. Grazie alle precise indicazioni e al coraggioso sacrificio di Vera, Lope riesce finalmente a infiltrarsi nell'austero palazzo del Duca de Carril. Il cuoco si aggira furtivamente tra le stanze private, cercando disperatamente il quaderno dalla copertina dorata che custodisce l'identità dell'assassino di Jana.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

La Promessa anticipazioni: Martina e Catalina ancora l'uno contro l'altra

Martina non riesce proprio a lasciarsi alle spalle l'umiliazione subita. Il fatto che Catalina l'abbia completamente esclusa dalle trattative e dalla stesura del nuovo contratto con i mezzadri, calpestandone i diritti di azionista, è un tradimento imperdonabile. Le due cugine continuano a discutere animatamente. Catalina tenta di difendere la sua posizione da direttrice nominata da Alonso, ma Martina non sente ragioni.

Romulo ed Emilia

Padre Agapito benedice Romulo ed Emilia

Il momento del distacco definitivo è arrivato. Prima che la coppia salga sulla carrozza per raggiungere la nuova casa al mare regalata da Don Alonso, entra in scena Padre Agapito. Il sacerdote impartisce la solenne benedizione a Romulo e a Emilia davanti a tutta la servitù in lacrime. Romulo, con la sua impeccabile dignità, ringrazia i suoi ragazzi uno per uno. Tutti cedono alla commozione, consapevoli che con la partenza dello storico maggiordomo si chiude un capitolo di Palazzo Luján.

Jacinto sorprende Lope

Mentre si aggira furtivamente nelle stanze private del palazzo alla ricerca delle prove sull'omicidio di Jana, la fortuna volta le spalle a Lope. Il ragazzo viene prima intercettata da Amalia, la cui reazione rischia già di compromettere tutto, ma il vero disastro si consuma un istante dopo.

Lope viene sorpreso da Jacinto, il temibile scagnozzo e braccio destro del Duca de Carril. L'uomo, noto per la sua spietatezza e fedeltà cieca al padrone di casa, si ritrova faccia a faccia con l'intruso. Davanti alla sagoma minacciosa di Jacinto, Lope va letteralmente nel panico e cerca una via di fuga.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Romulo rimprovera Donna Petra per il suo comportamento con la servitù