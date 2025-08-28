La Promessa anticipazioni 29 agosto, Cruz è sicura: Jana ha abbandonato la tenuta per sempre

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso chiede consiglio a Catalina e Manuel sull'accordo del duce Petra trama contro Ricardo.

José Juan non tollera che Julia possa rifiutare Curro: lei, infatti, gli ha chiarito che deciderà personalmente del suo futuro. La tensione tra i due esplode rapidamente in una discussione molto accesa, che si complica quando Curro interviene per difendere Julia. Lo scontro tra Curro e José Juan sembra imminente ma Manuel interviene evitando conseguenze peggiori.

Nel frattempo, Teresa e Marcelo confessano a Lope di essere fratelli e non sposati, con Vera al corrente del loro legame. Candela, Simona e Rómulo temono per Jana, sparita dopo un litigio con Cruz e il marchesino. Manuel, preoccupato per la fidanzata, chiede aiuto a Teresa. Intanto, Cruz riceve un mazzo di calle, convinta che provenga da Leocadia.

Alonso chiede a Catalina e Manuel di aiutarlo a decidere se accettare o meno l'accordo proposto dal duca de Carril. Il nobile è arrivato alla tenuta per proporre un affare al marchese, ma la sua presenza ha agitato Vera, che per non incontrarlo si è procurata una profonda ferita alla mano.

Gloria è costretta ad abbandonare La Promessa, Cruz le dà il benservito. La marchesa è convinta che Jana abbia lasciato la tenuta e non tornerà più: il suo piano è riuscito, finalmente si è liberata dell'ex cameriera, salvando Manuel da un matrimonio scandaloso. Curro, che stava per venire alle mani con José Juan, si trova ora ad affrontare un nuovo e duro confronto con Lorenzo.

Nel frattempo, Petra trama contro Ricardo, aiutando Santos, figlio del maggiordomo, a ottenere informazioni sulla moglie di Ricardo, madre del giovane cameriere. Petra ha chiesto aiuto anche alla marchesa, e ora Cruz la contatta per informarla che finalmente ha ricevuto le notizie che aveva chiesto sulla donna e sulla sua misteriosa morte.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: secondo Teresa, le storie e i segreti di Vera e di Marcelo sono intrecciati.