La Promessa, anticipazioni 3 maggio 2025: Jana sta per sposare Manuel, ma prima dovrà parlargli apertamente

La puntata de La Promessa di sabato 3 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana e Manuel sono ormai pronti a sposarsi, ma la ragazza prima dovrà parlare con lui per chiarire alcune cose. Don Alonso decide di prendere in mano il business delle marmellate. Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha chiesto un colloquio privato con Cruz. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Maria continua a essere triste per la partenza di Salvador. Intanto, Marcelo non riesce ad adeguarsi alle rigide regole imposte alla tenuta, ma comunque non vuole deludere Teresa e Don Romulo. Simona è contenta di sapere che Virtudes finalmente ha ritrovato la serenità.

Don Ricardo è sempre più convinto che Don Romulo stia nascondendo un segreto. Nel frattempo, la presenza di Julia alla tenuta è sempre più ingombrante soprattutto per Curro.

Anticipazioni de La Promessa: Vera scopre che la madre avrà un confronto privato con Cruz

Jana e Manuel sono finalmente pronti a diventare marito e moglie. La futura sposa mostra a Maria l'abito che il suo amato le ha regalato. La Fernandez però la mette in guardia, dicendo che il suo comportano non è corretto. Jana dunque vuole parlare chiaramente con Manuel prima di compiere il grande passo. Intanto, Don Alonso prende in mano il business delle marmellate e vuole farlo gestire da Catalina.

Vera scopre che sua madre, la duchessa De Carril, ha chiesto e ottenuto un colloquio privato con Cruz e ha paura che la donna possa aver confessato tutto alla marchesa. Lope vuole aiutare la sua innamorata a scoprire cosa si sono dette le due donne.