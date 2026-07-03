La Promessa anticipazioni 4 luglio: Leocadia e Cristóbal sono amanti!

Domani La promessa va in onda alle 19:40 e alle 21:35, nel doppio appuntamento emerge il legame clandestino tra Leocadia e Cristóbal. Intanto Vera scopre una scomoda verità, mentre Manuel e Alonso si riconciliano.

Domani, sabato 4 luglio, doppio appuntamento con La Promessa: alle 19:40 e in prima serata alle 21:25 circa. Le anticipazioni regalano un colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri della tenuta. Scopriamo infatti la relazione segreta tra Leocadia e Cristóbal, un legame che potrebbe avere conseguenze imprevedibili, soprattutto per il crescente interesse del maggiordomo nei confronti di Ángela. Nel frattempo non mancano tensioni, confessioni e riappacificazioni che coinvolgono gli altri protagonisti della soap.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

I tentativi di Vera di ricongiungersi con il fratello subiscono una battuta d'arresto con l'improvviso arrivo a Palazzo di Amalia. La madre di Vera impone alla ragazza di non cercare mai più Federico, mentendole e dicendole che il giovane è furioso e non vuole vederla. Vera cade nello sconforto, ma Lope non si lascia ingannare: conoscendo bene Federico e il profondo affetto che lo lega alla sorella, il valletto capisce che si tratta di una messinscena. L'ex cuoco decide quindi di indagare per scoprire quale oscuro segreto stia nascondendo Amalia.

Approfittando del caos seguito all'arresto di Lorenzo, Leocadia evita di rivelare ad Angela che il Capitano voleva sposarla per allontanarla da Curro. Intanto, Candela e Simona cercano di scoprire se tra Toño ed Enora sia nato un amore profondo. Questa asfissiante mancanza di privacy fa saltare i nervi a Toño: la sua rabbia nasconde il terrore che i pettegolezzi delle cuoche facciano trapelare a Enora la verità sul suo passato legame con Norberta, distruggendo per sempre la sua fiducia.

Petra e Pia

La Promessa anticipazioni: Pia chiede aiuto a Petra mentre Alonso invita Catalina a ragionare

Pia è costretta a dare spiegazioni a Petra dopo che la governante l'ha coperta quando Cristóbal l'ha sorpresa a curiosare nel suo studio. Sperando di trovare nella donna un'alleata per scoprire i segreti del maggiordomo, Pia le racconta tutta la verità: le rivela che Cristóbal la ricatta dopo aver scoperto la sua relazione con Don Ricardo e che ha nascosto due lettere ricevute nei giorni precedenti.

Intanto Alonso, pur non pretendendo chiarimenti da Catalina, cerca di farle capire che i cambiamenti non possono avvenire dall'oggi al domani e che serve prudenza, soprattutto quando si tratta di superare l'ostilità degli altri nobili.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Vera e Teresa si introducono di nascosto in biblioteca con l'intento di telefonare alla duchessa de Carril. Vera vuole sapere da sua madre se è vero che Federico non vuole più parlarle. Curro, sempre ossessionato dalla ricerca di giustizia per la morte della sorella, comprende che la sua missione comporterà sacrifici sempre più pesanti. Nel frattempo Cristóbal continua a organizzare incontri molto strani con Ángela nel suo studio, suscitando i sospetti di diversi membri della servitù.

Leocadia e Don Cristóbal nascondono un segreto: sono amanti

Emergono anche verità nascoste: durante la telefonata. Amalia confessa a Vera di averle mentito riguardo al fratello Federico. Don Cristóbal è in realtà l'amante segreto di Leocadia e i due vivono un momento di passione lontano da occhi indiscreti. Leocadia, comunque, non è serena per il crescente avvicinamento dell'uomo a sua figlia.

Le due cugine fanno finalmente pace, Catalina chiede perdono a Martina e la invita a non lasciare la tenuta. Manuel rassicura Toño: non lo ritiene responsabile della crisi dell'attività e ribadendo il loro legame quasi fraterno. Infine, Manuel, spinto da Enora, si riconcilia con Alonso e gli chiede scusa per le espressioni usate durante l'ultimo litigio.