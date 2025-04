La Promessa, anticipazioni 3 aprile: Adriano e Catalina ritrovano l'armonia

La puntata de La Promessa di giovedì 3 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Lope, Candela e Simona vanno avanti con il loro business delle marmellate. Inoltre, Catalina e Adriano non si sono ancora ripresi del tutto dall'imbarazzo della cena, ma riescono a ritrovare il loro equilibrio. La marchesina desidera organizzare una cena romantica a sorpresa e chiede aiuto a Simona. Intanto, Pia continua a non stare bene e la sua salute sembra poter peggiorare rapidamente da un momento all'altro. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nella scorsa puntata de La Promessa, Vera è fuggita da casa e ha rinunciato alla propria ricchezza e ora vive sotto mentite spoglie svolgendo il lavoro di cameriera per i marchesi di Lujàn. Ha trovato anche l'amore in Lope, ma Santos l'ha presa di mira. Nel frattempo, Vera ha incontrato sua madre durante il tè di Margarita e ha pregato la duchessa di non cercarla mai più. Vera è molto preoccupata e cerca di capire chi ha tramato alle sua spalle, mentre Petra confesserà di non aver organizzato alcun piano contro di lei, anche perché è stato Santos ad occuparsi degli inviti.

Infine, la fuga di Martina ha scosso la tenuta ma Cruz vuole comunque festeggiare il ritorno di suo figlio. La nobile vuole organizzare un concerto in onore di Manuel e per salutare l'amica Maria Antonia che è prossima alla partenza.

Anticipazioni La Promessa: Adriano e Catalina ritrovano la passione

Lope, Candela e Simona ricominciano il business delle marmellate grazie al benestare di Don Romulo. Adriano e Catalina, intanto, sono ancora scossi da quanto accaduto alla cena ma riescono comunque a trovare il giusto equilibrio. Anzi, la marchesina chiede aiuto a Simona per organizzare una cena romantica con Adriano all'hangar.

Lope prende le distanze da Vera e il cuoco ammette di aver paura che la loro diversa classe sociale possa avere ripercussioni negative. Intanto, Pia continua a non stare bene e la sua salute peggiora. La donna ha paura di morire da sola nella grotta.