La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Carlo scopre che Maria è incinta, Petra salva il rifugio?

Carlo scopre per caso che Maria aspetta un figlio da lui, mentre Jacobo consegna a Petra il denaro ricavato dalla vendita del gioiello. Curro indaga sui sentimenti di Martina e Teresa ha un momento di commozione.

La Promessa torna venerdì 30 ottobre con un nuovo episodio in onda su Rete 4 alle 19:45. La soap opera spagnola, ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, continua a intrecciare segreti, rivalità familiari e relazioni sentimentali messe a dura prova. Nel corso di questa puntata, il ritorno di Curro e Ángela riaccende le tensioni a palazzo, mentre Manuel affronta apertamente Leocadia e cerca di contrastare i suoi piani. Sul fronte della servitù, invece, Maria si prepara a confessare una verità destinata a cambiare il suo rapporto con Carlo.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La nuova puntata de La Promessa mette al centro quattro vicende: la scoperta della gravidanza di Maria da parte di Carlo, il tentativo di Petra di salvare il rifugio attraverso la vendita del gioiello, il comportamento di Martina e il momento di fragilità vissuto da Teresa. Sullo sfondo continuano le tensioni legate a Curro, che deve fare i conti con l'ostilità di Lorenzo e con le difficoltà del suo ritorno alla tenuta.

Carlo scopre che Maria è incinta e ascolta la sua confessione

Maria sembra finalmente pronta a dire a Carlo tutta la verità sulla sua gravidanza. Incoraggiata da Pia, la giovane prova il discorso con cui intende spiegare al valletto di aspettare un bambino e che proprio lui è il padre. Maria vorrebbe affrontare la situazione con sincerità, ma non immagina che Carlo si trovi abbastanza vicino da ascoltare la conversazione.

María Fernández (interpretato da Sara Molina) e Pía Adarre (interpretata da María Castro)

Il giovane finisce così per scoprire la verità senza che Maria gliela confessi direttamente. La rivelazione apre nuovi interrogativi sul loro futuro e sulla reazione di Carlo, che fino a questo momento si era mostrato distante, chiarendo di essere tornato a La Promessa soprattutto per il lavoro e non per riavvicinarsi a lei. La gravidanza potrebbe cambiare il loro rapporto, ma resta da capire come il valletto deciderà di affrontare la notizia.

Jacobo consegna a Petra il denaro per salvare il rifugio

Arrivano sviluppi importanti anche per Petra, che aveva affidato a Jacobo un prezioso gioiello ricevuto in dono da Cruz, chiedendogli di venderlo per aiutare il rifugio gestito da Padre Samuel. L'uomo riuscirà a portare a termine l'incarico e informerà la cameriera di aver già trovato un'acquirente, una signora legata al Patronato.

Dopo aver concluso la vendita, Jacobo consegna a Petra il denaro ricavato, mantenendo la parola data. Per la cameriera si tratta di un passo fondamentale verso l'obiettivo di sostenere il sacerdote e impedire che la struttura destinata ad aiutare le persone in difficoltà chiuda a causa dei problemi economici.

Jacobo Monteclaro è interpretato da Gonzalo Ramos

Curro capisce che Martina sta fingendo con Jacobo

Nel frattempo, Curro continua a osservare con attenzione ciò che accade alla tenuta e si accorge che Martina non sembra davvero coinvolta sentimentalmente con Jacobo. Il giovane intuisce che la ragazza sta cercando di forzare i propri sentimenti e vuole capire che cosa si nasconda dietro il suo comportamento.

Intanto, il ritorno di Curro continua a provocare tensioni, soprattutto a causa di Lorenzo, che vuole allontanarlo dalla tenuta e non sembra disposto ad accettare la sua presenza.

Cristóbal trova Teresa in lacrime e scopre cosa è successo

Un altro momento significativo della puntata riguarda Teresa, che viene sorpresa in lacrime da Cristóbal. La governante ha attraversato giorni complicati, segnati da tensioni e incomprensioni con le altre donne della servitù. Dopo aver scoperto le mansioni che Vera è costretta a svolgere, Teresa aveva chiesto a Cristóbal di non intromettersi nei rapporti tra lei e il personale.

Nel frattempo, Vera ha deciso di collaborare con Teresa, pur chiarendo di non voler recuperare il rapporto di amicizia che le legava in passato. Anche le altre colleghe iniziano però a riavvicinarsi alla governante, permettendole di condividere finalmente un momento di serenità con loro. Sarà proprio questa ritrovata vicinanza a emozionare Teresa, che non riuscirà a trattenere le lacrime. Vedendola così fragile, Cristóbal cercherà di capire che cosa sia successo e scoprirà un lato più intimo della donna.