La Promessa anticipazioni 30 ottobre: Carlo scopre che Maria è incinta, Petra salva il rifugio?

La Promessa torna venerdì 30 ottobre con un nuovo episodio in onda su Rete 4 alle 19:45. La soap opera spagnola, ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, continua a intrecciare segreti, rivalità familiari e relazioni sentimentali messe a dura prova. Nel corso di questa puntata, il ritorno di Curro e Ángela riaccende le tensioni a palazzo, mentre Manuel affronta apertamente Leocadia e cerca di contrastare i suoi piani. Sul fronte della servitù, invece, Maria si prepara a confessare una verità destinata a cambiare il suo rapporto con Carlo.
La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata
La nuova puntata de La Promessa mette al centro quattro vicende: la scoperta della gravidanza di Maria da parte di Carlo, il tentativo di Petra di salvare il rifugio attraverso la vendita del gioiello, il comportamento di Martina e il momento di fragilità vissuto da Teresa. Sullo sfondo continuano le tensioni legate a Curro, che deve fare i conti con l'ostilità di Lorenzo e con le difficoltà del suo ritorno alla tenuta.
Carlo scopre che Maria è incinta e ascolta la sua confessione
Maria sembra finalmente pronta a dire a Carlo tutta la verità sulla sua gravidanza. Incoraggiata da Pia, la giovane prova il discorso con cui intende spiegare al valletto di aspettare un bambino e che proprio lui è il padre. Maria vorrebbe affrontare la situazione con sincerità, ma non immagina che Carlo si trovi abbastanza vicino da ascoltare la conversazione.
Il giovane finisce così per scoprire la verità senza che Maria gliela confessi direttamente. La rivelazione apre nuovi interrogativi sul loro futuro e sulla reazione di Carlo, che fino a questo momento si era mostrato distante, chiarendo di essere tornato a La Promessa soprattutto per il lavoro e non per riavvicinarsi a lei. La gravidanza potrebbe cambiare il loro rapporto, ma resta da capire come il valletto deciderà di affrontare la notizia.
Jacobo consegna a Petra il denaro per salvare il rifugio
Arrivano sviluppi importanti anche per Petra, che aveva affidato a Jacobo un prezioso gioiello ricevuto in dono da Cruz, chiedendogli di venderlo per aiutare il rifugio gestito da Padre Samuel. L'uomo riuscirà a portare a termine l'incarico e informerà la cameriera di aver già trovato un'acquirente, una signora legata al Patronato.
Dopo aver concluso la vendita, Jacobo consegna a Petra il denaro ricavato, mantenendo la parola data. Per la cameriera si tratta di un passo fondamentale verso l'obiettivo di sostenere il sacerdote e impedire che la struttura destinata ad aiutare le persone in difficoltà chiuda a causa dei problemi economici.
Curro capisce che Martina sta fingendo con Jacobo
Nel frattempo, Curro continua a osservare con attenzione ciò che accade alla tenuta e si accorge che Martina non sembra davvero coinvolta sentimentalmente con Jacobo. Il giovane intuisce che la ragazza sta cercando di forzare i propri sentimenti e vuole capire che cosa si nasconda dietro il suo comportamento.
Intanto, il ritorno di Curro continua a provocare tensioni, soprattutto a causa di Lorenzo, che vuole allontanarlo dalla tenuta e non sembra disposto ad accettare la sua presenza.
Cristóbal trova Teresa in lacrime e scopre cosa è successo
Un altro momento significativo della puntata riguarda Teresa, che viene sorpresa in lacrime da Cristóbal. La governante ha attraversato giorni complicati, segnati da tensioni e incomprensioni con le altre donne della servitù. Dopo aver scoperto le mansioni che Vera è costretta a svolgere, Teresa aveva chiesto a Cristóbal di non intromettersi nei rapporti tra lei e il personale.
Nel frattempo, Vera ha deciso di collaborare con Teresa, pur chiarendo di non voler recuperare il rapporto di amicizia che le legava in passato. Anche le altre colleghe iniziano però a riavvicinarsi alla governante, permettendole di condividere finalmente un momento di serenità con loro. Sarà proprio questa ritrovata vicinanza a emozionare Teresa, che non riuscirà a trattenere le lacrime. Vedendola così fragile, Cristóbal cercherà di capire che cosa sia successo e scoprirà un lato più intimo della donna.