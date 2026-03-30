La Promessa anticipazioni 31 marzo: Curro e Lope indagano su Jacobo, Manuel osserva Toño

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro e Lope analizzano un pacchetto inquietante proveniente dalla gioielleria, Manuel inizia a notare le strane reazioni di Toño alla presenza del sergente.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Per evitare di essere smascherato da Esmeralda, Curro resta nell'ombra, lasciando che sia Lope a recarsi alla gioielleria Llop. Qui, il cuoco riceve un pacchetto misterioso e una rivelazione scioccante da Trini: Jacobo è un cliente abituale che ha speso fortune in gioielli di cui nessuno a palazzo conosce l'esistenza. Al ritorno di Lope, i due amici iniziano a unire i puntini. Se i preziosi non erano per Martina, per chi erano?

Parallelamente, Emilia è tormentata dalla confessione di Don Romulo. La scoperta che il maggiordomo la lasciò anni prima per un estremo, seppur discutibile, atto d'amore per non ostacolare la sua carriera ha mandato in frantumi le sue certezze. L'infermiera è divisa tra la commozione e la rabbia per quegli anni perduti: quel sacrificio è stato un dono o un errore imperdonabile che ha condannato entrambi alla solitudine?

Esmeralda è interpretata da Julia Piera

La Promessa anticipazioni: Il bracciale di Esmeralda è un messaggio in codice per Curro?

Al ritorno dalla sua missione solitaria, Lope si riunisce immediatamente con Curro per scoprire il contenuto del pacchetto affidatogli da Esmeralda. Con grande sorpresa, i due trovano al suo interno un prezioso bracciale di smeraldo. L'oggetto solleva mille interrogativi: perché la gioielliera ha consegnato un pezzo così costoso senza un apparente pagamento?

È un regalo, un avvertimento o la prova di un legame che i due ragazzi non hanno ancora compreso? Lope approfitta del momento per riferire a Curro le confidenze di Trini: gli acquisti compulsivi di Jacobo non riguardano solo Martina. Il sospetto che il futuro sposo stia agendo alle spalle della giovane diventa ormai una certezza per i due amici.

Toño interpretato da Álvaro Quintana

L'hangar riparte, ma Toño trema alla vista di Burdina

Nel frattempo, fervono i preparativi per il sogno aviatorio di Manuel. Toño torna trionfante informando il marchesino di aver finalmente acquistato i macchinari necessari per iniziare la costruzione del prototipo, grazie ai capitali di Leocadia. Tutto sembra procedere per il meglio, ma Manuel non è un uomo che si lascia ingannare facilmente dalle apparenze.

Il figlio di Alonso nota un dettaglio inquietante: ogni volta che il sergente Burdina si aggira nei paraggi della tenuta o dell'hangar, l'atteggiamento di Toño cambia radicalmente. Il ragazzo appare visibilmente preoccupato, quasi terrorizzato che l'uomo di legge possa riferire qualcosa sul suo conto o che stia indagando su verità ancora sepolte. Manuel inizia a chiedersi: Toño ha davvero detto tutto sulla rapina o c'è una colpa ben più grave che lo tormenta?