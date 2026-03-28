La Promessa anticipazioni 29 marzo: Adriano svela la verità al Duca, Alonso nei guai!

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre un segreto d'amore del passato riemerge tra Romulo ed Emilia, Adriano compie un gesto estremo che potrebbe distruggere i rapporti tra i Luján e il Re.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Romulo, spinto dal desiderio di risanare le ferite inferte alla servitù, convoca tutti i domestici per scusarsi formalmente del suo eccessivo autoritarismo. Tuttavia, il clima di distensione dura poco: Eugenia è ormai fuori controllo. Nonostante i tentativi di Curro e dell'infermiera Emilia di calmarla, la donna continua a sfidare il veto di Don Alonso, urlando di voler affrontare la sorella Cruz in carcere.

Improvvisamente, la tensione lascia il posto al panico: Eugenia scompare nel nulla. La sua stanza è vuota e nessuno l'ha vista varcare i cancelli, scatenando ricerche frenetiche in ogni angolo del palazzo e nei boschi circostanti. Mentre Curro è divorato dall'angoscia, l'atteggiamento di Don Lorenzo appare sospetto: il Capitano ostenta un'indifferenza glaciale. Quando Alonso propone di coinvolgere la Guardia Civile, Lorenzo si oppone con una fermezza assoluta.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: Adriano svela le sue origini al Duca

Stanco di vivere nell'ombra e di vedere la sua famiglia trattata come un segreto vergognoso, Adriano prende una decisione: senza consultare nessuno, il ragazzo affronta il temibile Duca Lisandro de Carvajal. Il mezzadro confessa tutto: dichiara di essere un semplice contadino, di aver sposato Catalina e di essere il vero padre dei suoi figli. È una bomba a orologeria lanciata dritta contro il consigliere del Re: questo gesto potrebbe segnare la fine definitiva del titolo nobiliare dei Luján.

Il piano diabolico di Lorenzo: Eugenia è stata avvelenata?

Mentre le ricerche per ritrovare Eugenia continuano senza sosta e senza esito, la verità sulla sua scomparsa inizia a delinearsi in modo atroce. In un momento di macabra confidenza, Don Lorenzo rivela a Leocadia il suo segreto più oscuro: ha tentato di sbarazzarsi della moglie mettendo una dose massiccia di laudano nella sua acqua.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Tuttavia, il Capitano confessa di essere tormentato da un dubbio: non è sicuro che Eugenia abbia effettivamente bevuto il veleno prima di sparire. Se la donna è fuggita sotto l'effetto della droga, potrebbe essere svenuta o morta in qualche angolo remoto della tenuta. Lorenzo e Leocadia si trovano ora a gestire una situazione fuori controllo, con il timore che il corpo di Eugenia venga ritrovato e riveli il tentato omicidio.

Il segreto di Romulo: un amore mai dimenticato

Al piano della servitù, un altro tipo di verità viene a galla: Don Romulo apre finalmente il suo cuore a Emilia. Il maggiordomo le rivela il vero, doloroso motivo per cui la lasciò anni prima: non fu per mancanza d'amore, ma per un atto di estremo altruismo, per permetterle di proseguire la sua carriera senza il peso di un legame che l'avrebbe ostacolata. Romulo confessa inoltre di non aver mai amato nessun'altra donna dopo di lei. Emilia rimane profondamente turbata e sconvolta da questa rivelazione: anni di rancore si trasformano improvvisamente in un mare di domande senza risposta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e il duca parlano del futuro matrimonio della ragazza