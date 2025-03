La Promessa, anticipazioni 31 marzo: Catalina e Adriano alla cena di Manuel e Curro

La puntata de La Promessa di lunedì 31 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina e Adriano arriveranno insieme alla cena di Manuel e Curro. Lope, Simona e Candela organizzano una raccolta fondi per dare una mano a Virtudes. Jana e Maria fanno compagnia a Pia. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Vera viene chiamata per servire i dolci durante la merenda e ad un tratto si ritrova di fronte a sua madre e fugge. La duchessa de Carril le chiede di fermarsi per poter parlare una volta per tutte.

Vera però la supplica di far finta di non averla vista e le chiede di fingere che sia ancora morta. Nel frattempo, Adriano si presenta alla cena vestito con abiti estremamente eleganti e vuole fare bella figura conquistando Catalina.

Anticipazioni de La Promessa: Adriano e Catalina arrivano insieme alla cena, Virtudes non vuole essere aiutata

Virtudes

Alla cena di bentornato, dedicata a Manuel e Curro, Catalina presenzia in compagnia di Adriano. Il ragazzo però non si sente affatto a proprio agio e Cruz sottolinea che i suoi abiti eleganti appartengono a Pelayo. Intanto, Lope, Simona e Candela, decidono di organizzare una raccolta fondi per aiutare Virtudes, la quale però chiede di desistere per paura che Don Lorenzo possa creare problemi.

Jana e Maria fanno compagnia a Pia ma sono preoccupate per la salute della loro amica, la quale presto resterà ancora sola nella grotta. Manuel chiede a Salvador di giustificare l'assenza di Curro e Margarita è stupita dalla presenza della duchessa de Carril al suo tè. Chiede a Don Romulo di indagare su quanto accaduto. Santos, che si è occupato degli inviti, si giustifica dicendo che nella lista erano presenti cinque nomi e non quattro.