La Promessa, anticipazioni 30 marzo: Vera si trova faccia a faccia con sua madre

La puntata de La Promessa di domenica 30 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Vera si trova di fronte sua madre e fugge dal panico rifiutando di parlare con la donna. Intanto, Adriano decide di presenziare alla cena e arriva vestito molto elegante per fare una bella impressione e riuscire finalmente a conquistare Catalina. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Curro salva Martina e, grazie all'aiuto di Manuel, corre da lei. Il ragazzo si introduce di nascosto nel giardino della struttura nella quale Martina è ricoverata, la copre con una giacca. Quando scatta l'allarme i due sono costretti a fuggire.

Nel frattempo Margarita si stupisce dopo aver visto la duchessa de Carril, dato che nella lista c'erano solo quattro invitate. La marchesa chiama Salvador e gli chiede di indagare e Don Ricardo sospetta che sia stata Petra ad organizzare tutto. Questo con l'obiettivo di screditarlo davanti ai nobili, ma Petra nega assolutamente ogni tipo di accusa.

Anticipazioni de La Promessa: Vera serve i dolci durante la merenda e si trova di fronte sua madre, Adriano vuole fare bella figura davanti a Catalina

Adriano

Durante la merenda, Vera viene chiamata per servire i dolci. Ma la ragazza si trova di fronte a sua madre e decide di fuggire. Viene inseguita dalla duchessa de Carril che le chiede di fermarsi per poter finalmente parlare una volta per tutte, ma Vera la supplica di far finta di non averla vista e di fingere che sia ancora morta. Nel frattempo, Adriano decide di andare alla cena e si presenta vestito molto elegante. Il suo obiettivo è quello di fare bella figura e conquistare Catalina.