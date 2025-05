La Promessa anticipazioni 31 maggio: Pelayo non riesce a perdonare Catalina, Amalia esige i soldi rubati!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Maria scopre di aver innescato il fallimento del matrimonio di Manuel e Jana.

La Promessa torna su Rete 4 domani, sabato 31 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina e Pelayo sono in crisi, Amalia e Vera si scontrano sui soldi rubati. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo il matrimonio tra Margherita e il Conte De Ayala, il conte vorrebbe che Martina, figlia di Margherita, si trasferisse con loro nel suo palazzo, ma la ragazza ha intenzione di restare alla tenuta e chiede il permesso ai marchesi. Intanto, Marcelo continua a causare problemi durante il servizio, mettendo in difficoltà Teresa, che fatica a difenderlo dalle critiche di Don Romulo.

Dopo un periodo trascorso da Ramona, Jana decide di tornare alla tenuta. Tuttavia, ora che la sua storia con Manuel è nota a tutti, non può più essere trattata come una semplice cameriera. Nel frattempo Cruz, confidandosi con Don Alonso ammette di aver corrotto il parroco per impedire il matrimonio di Manuel. Il marchese decide di sostenerla nel tentativo di separare suo figlio e Jana.

Amalia è interpretata da Rocio Munoz-Cobo

Anticipazioni de La Promessa: Manuel vuole sposare Jana, ignaro del complotto di Cruz e Don Romulo

Catalina ha confessato a Pelayo la sua notte di passione con Adriano. La loro storia sembra ormai conclusa, ma la sincerità di Catalina non è stata accettata da Pelayo, che ora la guarda con occhi diversi e fatica a perdonarla. Questa situazione manda Catalina in ansia e, come Simona ha confidato a Candela, la ragazza non è più la stessa.

La tensione tra Amalia e sua figlia Vera cresce sempre di più. La duchessa ha chiesto alla ragazza di tornare a casa; al suo rifiuto, Amalia le ha intimato di restituire i soldi che lei aveva rubato prima di scappare. La nobildonna ammette che quella somma le serve, poiché la famiglia sta attraversando gravi difficoltà economiche.

Spinta dai consigli di Lope, Vera confessa alla madre che i soldi sono stati sequestrati da Cruz e sono nelle mani della marchesa. Più tardi, Amalia tenta l'ultima carta e chiede a Lope, fidanzato di Vera, di convincerla a fare ritorno a casa. Maria scopre di essere indirettamente responsabile del fallimento del matrimonio tra Manuel e Jana.

La cameriera aveva scritto su un quaderno una storia con i personaggi della tenuta; quel manoscritto, consegnato da Petra a Cruz, ha permesso alla marchesa di bloccare le nozze. Maria è furiosa con Petra, ma quest'ultima non mostra alcun rimorso per le sue azioni. Manuel, comunque, considera il matrimonio solo rimandato e ha ancora intenzione di sposare Jana, ignaro che suo padre e Cruz si sono alleati per separarli definitivamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La notte di Catalina e Adriano