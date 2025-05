Rai 1, tra la crisi di ascolti e la resa incondizionata a Maria De Filippi

Di Canale 5 e della sua crisi se n'è scritto un po' ovunque, ma che stagione si sta concludendo per Rai 1? Presto detto, in sintesi: la chiusura anticipata di Ne Vedremo delle Belle, un paio di sabati sera regalati a Maria De Filippi, i festeggiamenti per il ventennale di Ballando con le Stelle che, ci saranno pure le stelle, ma tutto fanno tranne che brillare.

Ora o Mai Più vs C'è Posta per Te

Marco Liorni

Il nuovo anno di Rai 1 si è aperto con Ora o Mai Più contro C'è Posta Per Te al sabato sera: gli artisti in cerca di una nuova occasione guidati da Marco Liorni, nulla hanno potuto contro il rodato, rodatissimo, "questa è la storia di un amore interrotto" della De Filippi. Così, mentre Ora o Mai più ha viaggiato su uno share medio del 16,48% (2milioni 248mila telespettatori), C'è Posta Per te ha veleggiato al 30,58% (4milioni 518mila telespettatori totali).

Sarà che è mancata l'acredine tra i giudici che aveva reso una chicca il programma nelle edizioni passate, probabilmente Marco Liorni troppo signore per destreggiarsi tra polemiche e rivalità, la penultima e ultima puntata registrate anziché in diretta: sarà quel che sarà, ma Rai 1 ha a malapena solleticato le storie di Canale 5.

Ne Vedremo delle Belle vs Amici

Locandina di Ne vedremo delle belle

Lo scorso 22 marzo poi, ha debuttato nel sabato sera Rai 1 Ne Vedremo delle Belle: un programma che prometteva scintille trash solo leggendo i nomi delle concorrenti. Del resto, quello era l'intento sottinteso: ufficialmente invece, era riportare in video Pamela Prati, Valeria Marini, Carmen Russo&colleghe, come se qualcuno ne sentisse davvero l'esigenza.

Le esibizioni troppo mediocri per essere vere, le discussioni sedate sul nascere in studio, la giuria in soggezione ad eccezione di Mara Venier, Carlo Conti che vorrebbe puntare sul trash ma poi sembra vergognarsene, nulla possono contro gli Amici di -sempre lei- Maria De Filippi.

Trigno al Serale

Risultato: dal 17,60% di share dell'esordio, il programma è sceso di puntata in puntata, fino al 12,7% di share pari, in valori assoluti, a 1milione 936mila telespettatori. Quella stessa sera, Amici era al 25,91% (3milioni 555mila telespettori). Carlo Conti, che di Ne Vedremo delle Belle è anche autore, non ci ha pensato due volte e ha liquidato tutto con una chiusura anticipata. Del resto, lo abbiamo visto a Sanremo: Carlo Conti è uno che c'ha fretta.

Le repliche di TecheTecheTé lasciano campo libero alla De Filippi

Locandina di Techetechete'

Da là, dalla fine di Ne Vedremo delle Belle, è stata tutta una dichiarazione d'amore incondizionato della Rai alla De Filippi.

Nonostante sia ancora maggio, Rai 1 s'è già data alle repliche: in particolare, regalando completamente due sabati sera alla De Filippi, quelli del 3 e 10 maggio. Su Rai 1 lo speciale di TecheTecheTé, su Canale 5 gli allievi della scuola che si giocavano il loro futuro. Giusto per dare una misura a tutto ciò: 11,8% e 11,9% di share contro il 25,90% e il 27,70%. Neanche a provarci.

Ad ogni modo, la finale di Amici è poi andata eccezionalmente in onda di domenica: sabato 17 maggio infatti, Rai 1 trasmetteva la finale dell'Eurovision Song Contest, con i nostri Lucio Corsi e Gabry Ponte in gara.

Ma la De Filippi aveva di che stare tranquilla, dato che il 18 maggio Rai 1 avrebbe ricambiato la gentilezza con un avvincentissimo speciale di Bruno Vespa, nonché un temibilissimo 7,7% di share (1milione 300mila telespettatori). Nel frattempo, nonostante fosse la finale meno vista, Amici registrava il 26,90% (3milioni 7686mila telespettatori).

Sognando...Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle: la giuria

Lo scorso 9 maggio infine, è partitoSognando...Ballando con le Stelle: una celebrazione dei 20 anni dello show ballerino di Milly Carlucci, alla ricerca del nuovo professionista da inserire nella prossima edizione. Stessa giuria, stessa conduttrice, ospiti vip.

La notizia è che venerdì scorso lo show è stato superato da Tradimento su Canale 5: 14,15% di share (2milioni 130mila telespettatori) contro il 14,9% (2milioni 310mila telespettatori). Anche se Milly Carlucci parla dei suoi ascolti come di un miracolo", nello specifico si tratta pur sempre di una banale soap turca contro uno show in prima serata di Milly Carlucci. Nella puntata in cui, tra l'altro, le coppie venivano accompagnate dai cantanti di Sanremo 2025.

Dall'esordio del 9 maggio al 16,71% di share, e in attesa della finale di stasera, Sognando Ballando è sceso fino al 14,15% della semifinale di venerdì 23 maggio.

Viene in mente L'AcchiappaTalenti, format che la Carlucci portò sullo schermo tra maggio e inizio giugno 2024: anche quello di venerdì, anche quello con ascolti molto simili (all'esordio al 17,2% di share). Fuori dal porto sicuro di Ballando, anche Milly Carlucci fa fatica.

Le altre reti Rai

E le altre reti Rai? Che 2025 è stato finora? Rai 3 mantiene il suo pubblico fedele e sfoggia l'acume di Geppi Cucciari e del suo gruppo autorale fino ad aprile inoltrato. Rai 2 invece, appare in costante ricerca d'identità: perché avrà pure Stasera Tutto è Possibile sui suoi schermi, ma anche l'insuccesso di Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi e, ancora peggio in termini di ascolti, il recente e pesantissimo flop di Audiscion.

Va comunque bene alla Rai: fortuna Sanremo, fortuna le serie che sono (quasi) sempre una garanzia. Ma soprattutto: fortuna che Canale 5, tranne i programmi della De Filippi, al momento è sguarnita di armi nell'arsenale degli ascolti.