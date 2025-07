La Promessa anticipazioni 29 luglio: Petra accusa Marcelo del furto del Crocifisso

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Petra, furiosa per il presunto tradimento ai danni di Teresa, sostiene che Marcelo sia implicato nel furto del crocifisso.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Petra accusa Marcelo di furto e tradimento, Catalina obbliga Pelayo a sposarla, Cruz vuole sfidare i Duchi ma Alonso si rifiuta.

Riassunto dell'episodio precedente:

Manuel vorrebbe che Jana indossasse i vestiti della sorella Leonor, partita per gli Stati Uniti, ma Cruz si oppone con forza. L'idea che una ex cameriera possa vestire gli abiti della figlia è per lei inaccettabile. Tuttavia, per assecondare il figlio, decide infine di occuparsi personalmente del guardaroba di Jana. Nel frattempo, Lorenzo sfrutta i ricatti di José Juan per tormentare Curro, manipolandolo con il senso di colpa.

Il Capitano vuole costringerlo a sposare Julia, nonostante Curro non provi nulla per lei. Spinto all'estremo, il giovane sembra sul punto di cedere. Intanto, la tensione tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes cresce. Cruz sospetta che siano stati proprio i Duchi a diffondere le voci sui presunti tradimenti di Alonso, e decide di mostrarsi in pubblico con il marito per salvare le apparenze.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina obbliga Pelayo a sposarla prima che la gravidanza diventi evidente

Petra è convinta che Marcelo abbia tradito Teresa baciando Raquel. Per lei, come per la maggior parte degli abitanti della tenuta, Marcelo e Teresa sono a tutti gli effetti sposati, e questo rende il presunto tradimento ancora più grave. Spinta dalla rabbia, la governante decide di vendicarsi mettendo il povero cameriere sotto pressione.

Donna Petra, infatti, non ha mai perdonato a Marcelo di aver sposato la fidanzata del suo amato figlio Feliciano. È proprio per questo rancore che quando si consuma il furto del crocifisso, la donna lo accusa apertamente di essere il ladro o comunque di essere coinvolto in quella faccenda blasfema.

Catalina ha messo Pelayo di fronte a un ultimatum: o la sposa, riconoscendo il figlio che porta in grembo - frutto della sua breve relazione con Adriano - oppure si lasceranno per sempre. Pelayo ha accettato le sue condizioni, e ora i due dovranno sposarsi prima che la gravidanza diventi evidente agli occhi di tutti.

Cruz è convinta che siano stati proprio i Duchi de Los Infantes a diffondere le voci sui presunti tradimenti di Alonso, come vendetta per ciò che è accaduto alla loro figlia Jimena. Per difendere il proprio onore e ribadire la solidità del suo matrimonio, la donna decide di partecipare insieme a Don Alonso a un'importante festa pubblica. Tuttavia, Alonso si rifiuta categoricamente di condividere lo stesso ambiente con chi lo ha così gravemente diffamato.