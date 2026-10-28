La Promessa anticipazioni 29 ottobre: Lorenzo vuole cacciare Curro dalla Tenuta

Lorenzo pretende che Alonso allontani Curro dalla tenuta, mentre Manuel smaschera Leocadia e la mette alle strette sull'acquisto dell'impresa. Intanto Jacobo cerca di salvare il rifugio di Padre Samuel

La Promessa torna con una nuova puntata in onda il 29 ottobre alle 19:45 su Rete 4. La soap spagnola continua a raccontare gli intrighi, le rivalità familiari e gli amori tormentati che animano la tenuta dei marchesi di Luján. L'episodio si sviluppa su tre fronti principali: la resa dei conti tra Manuel e Leocadia, il nuovo scontro tra Lorenzo e Alonso per la presenza di Curro e la possibilità di scongiurare la chiusura del rifugio di Padre Samuel. Mentre i conflitti familiari rischiano di aggravarsi, Jacobo prova a mantenere la parola data a Petra.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio in arrivo, Manuel affronta apertamente Leocadia dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nell'acquisto dell'impresa da parte di Don Luis. Nel frattempo, il ritorno di Curro con Angela scatena la furia di Lorenzo, deciso a convincere Alonso a cacciare il giovane dalla tenuta. Non mancano, però, sviluppi più rassicuranti: Jacobo si avvicina alla vendita del gioiello affidatogli da Petra, con l'obiettivo di salvare il rifugio gestito da Padre Samuel.

Manuel smaschera Leocadia e la mette alle strette

La tensione raggiunge livelli altissimi quando Manuel affronta Leocadia e le rivela di aver ricostruito la verità sull'acquisto dell'impresa. Il marchesino ha scoperto che dietro l'operazione si nasconde proprio la donna, che avrebbe agito attraverso Don Luis, utilizzato come prestanome per conto del Duca de Carvajal y Cifuentes.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Manuel non ha intenzione di lasciar correre e rivolge a Leocadia parole durissime. Il giovane la avverte che rispetterà gli accordi presi soltanto nei limiti strettamente necessari, mettendo così a rischio le aspettative di guadagno della donna. Il confronto si trasforma in una sfida aperta, destinata a complicare ulteriormente i rapporti tra i due.

Lorenzo pretende che Alonso cacci Curro dalla tenuta

Il ritorno di Curro a La Promessa riaccende le ostilità e provoca una nuova discussione tra i nobili. Don Lorenzo non accetta la presenza del giovane a palazzo dopo la sua fuga con Angela, promessa sposa del capitano, e si scontra duramente con Don Alonso, chiedendo al cognato di prendere provvedimenti immediati.

Lorenzo vuole che Curro venga allontanato dalla tenuta e non sembra disposto a fare concessioni. La sua insistenza mette Alonso in una posizione difficile e alimenta le tensioni familiari, proprio mentre gli equilibri del palazzo sono già messi a dura prova dagli altri intrighi.

Curro (interpretato da Xavi Lock) e Angela (interpretata da Marta Costa)

Curro incontra Angela e affronta con lei le difficoltà del ritorno

Nonostante il clima ostile, Curro trova il tempo di fare visita ad Angela. I due innamorati si confrontano sulle difficoltà che stanno incontrando dopo il loro sofferto ritorno a palazzo e sulle resistenze che continuano a ostacolare il loro rapporto.

Jacobo mantiene la promessa a Petra e prova a salvare il rifugio

Sul fronte della solidarietà arriva una possibile buona notizia. Jacobo si dimostra fedele alla parola data a Petra ed è vicino a concludere la vendita del prezioso gioiello che la cameriera gli ha affidato dopo averlo ricevuto in dono da Cruz.

Il ricavato dell'operazione sarà destinato al rifugio gestito da Padre Samuel, che rischia il tracollo finanziario e la chiusura. La vendita potrebbe quindi rappresentare un aiuto decisivo per il sacerdote e per le persone che trovano sostegno nella struttura.