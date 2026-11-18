Nuovi incontri, qualche imbarazzo di troppo e rapporti familiari tutti da ricostruire. Il Paradiso delle Signore 11 torna su Rai 1 giovedì 19 novembre 2026, alle 16:10, con una puntata che mette al centro soprattutto Riccardo, alle prese con il delicato rapporto con la piccola Margherita. Per lui è arrivato il momento di dimostrare quanto tenga alla bambina, mentre al grande magazzino milanese non mancano novità e piccoli colpi di scena.

Anche Irene si trova davanti a una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre Simona riceve un consiglio prezioso da Valter. Scopriamo di più con le anticipazioni della nuova puntata della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 11, cosa è successo nella puntata precedente

Il Paradiso delle Signore 11

Nella puntata di mercoledì 18 novembre de Il paradiso delle signore, l'attesa per l'inaugurazione della mostra coinvolge tutte le Veneri. Simona deve scegliere chi portare con sé all'evento e le colleghe fanno di tutto per conquistare il suo invito. L'entusiasmo è contagioso, ma per la giovane ballerina questo appuntamento ha anche un significato personale.

Intanto Diana si ritrova a sfogliare un vecchio diario appartenuto al padre. Tra quelle pagine trova l'ispirazione per rendere omaggio alla sua memoria in maniera speciale: decide infatti di intervenire sull'abito creato da Iacopo che indossa in occasione della mostra, trasformandolo in qualcosa di ancora più significativo.

Al Paradiso proseguono anche i preparativi per il calendario, ma un abbinamento inatteso crea qualche tensione. Irene e Cesare vengono scelti per posare insieme e il disagio tra i due non passa inosservato. Elisa, che assiste alla scena, capisce subito che qualcosa li mette in difficoltà.

Nel frattempo Odile cerca di sostenere Riccardo, che attraversa un periodo particolarmente delicato. Adelaide è lontana da Milano, ma la sua assenza sta per finire: la Contessa torna in città con una sorpresa destinata proprio al nipote.

Le anticipazioni del 19 novembre

La puntata di giovedì 19 novembre si concentra sul rapporto tra Riccardo e la piccola Margherita. Dopo averla finalmente ritrovata, l'uomo deve affrontare una questione tutt'altro che semplice: recuperare la fiducia della bambina. La possibilità di averla nuovamente accanto rappresenta un passo importante, ma Riccardo sa che servono pazienza e gesti concreti per ricostruire il loro legame.

Intanto Simona prende la sua decisione e sceglie quale delle Veneri la accompagna all'inaugurazione della mostra. Valter, però, è preoccupato per lei e torna a parlarle del problema alla caviglia, invitandola a cercare aiuto. Un consiglio che tocca un argomento delicato per la giovane, ancora alle prese con le conseguenze delle sue difficoltà fisiche.

Irene, invece, comincia a pensare seriamente al proprio futuro. La ragazza valuta la possibilità di iscriversi all'università, un progetto che potrebbe aprirle nuove prospettive, anche se per il momento è ancora tutto da decidere.

Non si è risolto, nel frattempo, l'imbarazzo legato al calendario del Paradiso. Elisa trova una soluzione per evitare a Irene e Cesare di posare insieme, convinta di poter sistemare una situazione piuttosto scomoda. La sua iniziativa, però, non incontra l'approvazione di Valter, che si mostra contrario alla decisione della madre. Anche una semplice fotografia, a quanto pare, riesce a creare qualche complicazione di troppo.