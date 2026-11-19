Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 11, la soap italiana di Rai 1 che ogni pomeriggio accompagna il pubblico tra amori, segreti e piccoli grandi colpi di scena. Anche nella puntata di venerdì 20 novembre 2026 non mancano le sorprese, soprattutto per alcuni dei protagonisti che stanno attraversando un periodo particolarmente delicato.

Al centro delle nuove vicende troviamo Riccardo, alle prese con le proprie fragilità dopo aver ritrovato Margherita, mentre Diana riesce finalmente a farsi notare in un'occasione importante. E tra Elisa e Cesare sembra esserci spazio per sentimenti sempre più difficili da ignorare. Scopriamo cosa succede: le anticipazioni.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nella scorsa puntata de Il paradiso delle signore, Simona si è impegnata nei preparativi per la mostra e ha dovuto decidere quale delle Veneri portare con sé all'evento. Intanto, Valter ha continuato a preoccuparsi per la sua salute e cercato di convincerla ad affrontare seriamente il problema alla caviglia, chiedendo l'aiuto di uno specialista.

Anche Irene si è trovata davanti a una scelta importante. La ragazza ha cominciato infatti a prendere in considerazione l'idea di iscriversi all'università, una possibilità che potrebbe aprirle nuove prospettive e cambiare le sue abitudini.

Nel frattempo, Elisa ha escogitato un modo per evitare a Cesare e Irene l'imbarazzo di posare insieme. La sua proposta, però, non ha incontrato il favore di Valter, che manifesta apertamente il proprio disaccordo con la madre.

Per Riccardo, invece, è il momento di concentrarsi sul rapporto con Margherita. Dopo aver finalmente ritrovato la bambina, l'uomo ha dovuto fare i conti con una realtà tutt'altro che semplice: ricostruire la fiducia della piccola richiede pazienza e, soprattutto, la capacità di superare le proprie insicurezze.

Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni del 20 novembre

Le anticipazioni della soap daily di Rai 1 vedono Riccardo nuovamente alle prese con le sue fragilità. Un piccolo incidente che coinvolge Margherita lo mette emotivamente alla prova, proprio mentre cerca di recuperare un rapporto ancora delicato. La paura di non riuscire a gestire la situazione rischia di rendere tutto più complicato.

Sul fronte sentimentale, intanto, qualcosa si muove tra Elisa e Cesare. I due ripensano separatamente alle fotografie scattate insieme e si lasciano andare a un momento di romanticismo. Quelle immagini sembrano aver lasciato il segno in entrambi, alimentando un'intesa che diventa sempre più evidente.

Ci sono novità anche per Mirella, che rischia di perdere l'inaugurazione della mostra a causa di un impegno di Simona. Quest'ultima, però, non vuole deludere l'amica e riesce a trovare rapidamente una soluzione.

La vera protagonista della serata al Circolo è Diana, che si presenta con il suo abito trasformato e riesce a catalizzare l'attenzione dei presenti. La ragazza sorprende tutti leggendo alcuni passaggi del diario del padre, un gesto che finisce per mettere in ombra Carla.

Non tutti, però, vivono la giornata con la stessa serenità. Iacopo riceve un regalo da Roberto che, anziché renderlo felice, lo lascia profondamente turbato. Un episodio che solleva nuovi interrogativi sul suo stato d'animo e sul significato di quel dono.