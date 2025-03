La Promessa, anticipazioni 29 marzo: Curro e Manuel aiutano Martina

La puntata de La Promessa di sabato 29 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Curro decide di aiutare Martina con la complicità di Manuel. Intanto, Margarita resta a bocca aperta quando vede la duchessa De Carril alla merenda che ha organizzato. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nella scorsa puntata de La Promessa, Padre Fermin decide una volta per tutte di perdonare Virtudes per il furto che ha commesso, ma nonostante ciò la ragazza è comunque costretta a lasciare il proprio ruolo di perpetua.

Nel frattempo, Don Romulo parla con Alonso informandolo che la tomba di Pia è stata profanata e gettando il marchese nel panico più totale. Margarita scopre che tra gli invitati alla sua merenda, ci sarà anche la duchessa De Carril, la madre di Vera.

Anticipazioni de La Promessa: Curro e Manuel salvano Martina, Margarita si stupisce per la presenza della duchessa De Carril

Curro si preoccupa per Martina da quando ha saputo che è rinchiusa in manicomio, vorrebbe correre da lei. Decide quindi di raggiungerla per aiutarla e la salva. Grazie anche alla complicità di Manuel, il ragazzo si introduce nel giardino della struttura, la copre con una giacca e la porta via. I due devono però scappare quando scatta l'allarme.

Intanto, Margarita resta stupida dalla presenza della duchessa De Carril, dal momento che nella lista erano presenti solamente quattro invitate. La marchesa chiede a Salvador di indagare su quanto accaduto e Don Ricardo, avvertito di ciò, inizia a sospettare che sia stata Petra a organizzare tutto e pensa che la governante abbia voluto screditarlo. Ma Petra nega. Cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa?