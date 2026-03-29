La Promessa anticipazioni 30 marzo: La scoperta di Lope, Jacobo tradisce Martina?

Lope scopre che Jacobo ha comprato gioielli segreti alla gioielleria Llop. Curro e Lope sospettano che l'uomo stia ingannando Martina. Emilia è sconvolta dalle rivelazioni di Romulo.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Curro resta nell'ombra per non essere smascherato, Lope torna dalla gioielleria con una verità inquietante: Jacobo non è l'uomo che dice di essere.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Adriano: affronta il Duca Lisandro e confessa di essere un umile contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli. Questa rivelazione bomba scardina i piani di Alonso e minaccia di distruggere definitivamente il prestigio e il titolo dei Luján davanti al consigliere del Re. Mentre il palazzo è nel caos, emerge l'atroce verità sulla scomparsa di Eugenia. Don Lorenzo confessa a Leocadia di aver tentato di avvelenare la moglie con una dose massiccia di laudano. Tuttavia, il Capitano è divorato dal dubbio: non sa se la donna abbia bevuto il veleno prima di sparire Parallelamente, al piano inferiore, Don Romulo svela a **Emilia che il loro addio anni prima fu un atto di altruismo per non ostacolare la sua carriera. Confessa di non aver mai amato nessun'altra, trasformando il rancore di Emilia in uno sconvolgente mare di emozioni.

Lope è interpretato dall'attore spagnolo Enrique Fortùn

La Promessa anticipazioni: Lope affronta Esmeralda e Trini

Dopo il rischio corso nella visita precedente, Curro decide di non farsi vedere alla gioielleria Llop: Esmeralda lo ha quasi riconosciuto e un secondo incontro potrebbe essere fatale. Lope si reca quindi da solo all'appuntamento, dove riceve un misterioso pacchetto da consegnare alla tenuta.

Ma la vera bomba scoppia durante il colloquio con Trini. La donna, in un momento di confidenza, rivela al cuoco un dettaglio scioccante: Jacobo è un cliente abituale della gioielleria. Non ha acquistato solo le fedi per il matrimonio con Martina, ma ha speso fortune in diversi altri preziosi di cui nessuno a Palazzo sa nulla. Per chi erano quei gioielli? Jacobo sta conducendo una doppia vita?

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Il sospetto s'insinua: Jacobo è un impostore?

Al ritorno di Lope, il clima tra i giovani della tenuta si fa teso. Dopo aver ascoltato il resoconto su Jacobo, Curro e Lope iniziano a unire i puntini. Perché un uomo prossimo alle nozze dovrebbe acquistare segretamente altri gioielli di valore? I due ragazzi iniziano a dubitare seriamente dell'integrità del futuro marito di Martina, sospettando che dietro la facciata da gentiluomo si nasconda un uomo senza scrupoli o, peggio, un cacciatore di dote con molti segreti da nascondere.

Il tormento di Emilia: la verità di Romulo scotta

Mentre i giovani indagano sui nobili, al piano della servitù Emilia vive ore di profonda agitazione interiore. La confessione di Don Romulo - che ha ammesso di averla lasciata anni prima solo per non ostacolare la sua carriera - ha ribaltato tutte le sue certezze. L'infermiera continua a rimuginare su quegli anni perduti: la scelta di Romulo è stata un atto d'amore o un errore imperdonabile che ha rovinato la vita di entrambi? Il peso del passato sembra ora più difficile da sostenere della realtà presente.