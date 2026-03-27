La Promessa anticipazioni 28 marzo: Eugenia sfida Alonso e scompare

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Don Romulo cerca di rimediare ai suoi errori con la servitù, il Palazzo sprofonda nel panico: Eugenia è sparita nel nulla e il Capitano impedisce le ricerche ufficiali.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel, rassicurato dalle parole del sergente, decide di riabilitare Toño: grazie ai capitali di Leocadia, il marchesino riapre l'hangar e riassume il ragazzo. Toño accetta, ma recita magistralmente la parte dell'offeso e mette a tacere, per ora, i dubbi di Simona sulla catenina d'oro. Nel frattempo, Curro e Lope vivono un vero incubo finanziario.

Devono recuperare 3000 pesetas per saldare il debito con la gioielleria Llop e riscattare lo smeraldo, il tutto senza insospettire e coinvolgere Vera e Angela. Il pericolo maggiore, però, arriva da Esmeralda. La gioielliera non ha abboccato del tutto alla recita dei "nobili clienti" e i suoi sospetti su Curro crescono.

Don Rómulo è interpretato dall'attore Joaquín Climent

La Promessa anticipazioni: Romulo si discolpa con la servitù

Dopo il chiarimento liberatorio con Pia, Don Romulo decide di non fermarsi. Consapevole di aver creato un clima di terrore e sfiducia tra le mura della tenuta, il maggiordomo compie un gesto di grande umiltà: convoca tutti i domestici per scusarsi formalmente del suo comportamento autoritario degli ultimi tempi. Ma il passo più difficile lo attende con Emilia.

Il piano folle di Eugenia e la sua sparizione

Eugenia è ormai fuori controllo. Nonostante il veto assoluto di Don Alonso, la donna continua a urlare ai quattro venti la sua intenzione di recarsi in carcere per affrontare la sorella Cruz. Le sue parole sconvolgono profondamente sia Curro che l'infermiera Emilia, i quali tentano invano di calmarla e di farla ragionare sui rischi di una simile disobbedienza.

Eugenia Ezquerdo e interpretata da Alicia Moruno

Tuttavia, proprio quando la tensione sembra aver raggiunto il picco, accade l'imprevedibile: Eugenia scompare misteriosamente. La sua stanza è vuota e nessuno l'ha vista uscire dai cancelli principali. La notizia si diffonde tra la servitù, dando il via a ricerche frenetiche in ogni angolo della tenuta.

La decisione di Lorenzo: Niente Guardia Civile!

Mentre Curro è distrutto dall'angoscia e i domestici setacciano boschi e soffitte senza trovare traccia della donna, un uomo rimane stranamente calmo: Don Lorenzo. Il Capitano, invece di guidare le ricerche per ritrovare la moglie, assume un atteggiamento quasi indifferente. Quando Alonso e Curro propongono di avvisare immediatamente la Guardia Civile, Lorenzo si oppone con estrema fermezza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eugenia e Alonso hanno un duro confronto su Cruz