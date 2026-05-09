La Promessa anticipazioni 10 maggio: Esmeralda scompare nel nulla, Curro nel panico

Colpo di scena a Palazzo: Esmeralda sparisce dopo aver rivelato segreti cruciali, mentre Curro e Pia temono che qualcuno abbia cercato di farla tacere per sempre.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il ritorno di Petra spacca Palazzo Luján: Leocadia la protegge, mentre Maria scopre il tradimento di Samuel. Intanto, Esmeralda sparisce nel nulla.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro e Lope decidono di tentare l'impossibile: infiltrarsi nella dimora del Duca de Carril. L'obiettivo è il famigerato quaderno dalla copertina dorata, l'unica prova capace di incastrare il mandante dell'omicidio di Jana. Grazie alle soffiate di Amalia, i due giovani si muovono nell'ombra, consapevoli che un solo passo falso li consegnerebbe alla furia del padre di Vera.

Petra è tornata nel Palazzo dei Marchesi dopo la confessione di Samuel e vuole vendicarsi contro tutta la servitù, colpevole di non averla sostenuta durante la sua caduta. La governante vuole rendere la vita un inferno a ogni collega, usando il pugno di ferro e riprendere il controllo totale del settore domestico.

Petra è interpretata da Marga Martínez

La Promessa anticipazioni: Petra vuole riprendersi il comando

Mentre Romulo osserva con profondo disagio il ritorno della donna e Pia si oppone fermamente alla sua reintegrazione, Leocadia gioca a carte scoperte: è lei la protettrice di Petra. La nobildonna avvisa la governante che il suo ritorno deve essere impeccabile; vuole che l'ordine regni sovrano a Palazzo, specialmente ora che fervono i preparativi per il party di Adriano. Petra capisce di avere il "nulla osta" per tornare a schiacciare chiunque le sbarri la strada.

Maria accusa Padre Samuel del ritorno di Petra

Maria Fernandez non ha intenzione di restare a guardare. La cameriera affronta Samuel a muso duro, accusandolo senza mezzi termini di essere lui il responsabile del ritorno di Petra. Maria vede nel ragazzo un traditore: riportare Petra alla tenuta significa riportare il male tra

Vera e Lope

Lope cerca il sostegno di Vera per entrare a casa del Duca De Carril

Dopo che lui e Curro non sono riusciti ad entrare nella residenza del Duca De Carril, Lope prende una decisione che gli costa moltissimo. Il cuoco prova a convincere Vera ad aiutarli a intrufolarsi nella dimora della sua famiglia. Lope è consapevole che chiedere a Vera di tornare in quella "gabbia" da cui è fuggita è un rischio immenso per la sua sicurezza, ma il quaderno dorato è troppo importante.

Pia e Curro

Esmeralda ha fatto perdere le sue tracce

Pia e Curro sono in preda all'agitazione: Esmeralda è scomparsa. Dopo aver rivelato i segreti della gioielleria Llop e l'esistenza del quaderno, della donna si sono perse le tracce. Il timore è che i mandanti del delitto l'abbiano intercettata per metterla a tacere per sempre. Se Esmeralda è morta, Curro è l'unico rimasto a conoscere la verità.

L'ombra di Lorenzo su Angela

Oltre al mistero di Jana, Curro deve assistere impotente all'umiliazione di Angela. Il ragazzo osserva con angoscia crescente il comportamento di Lorenzo verso la giovane segretaria. Il Capitano de la Mata sembra godere nel tormentare Angela con ordini assurdi e atteggiamenti ambigui. Curro freme dalla voglia di intervenire, ma sa che un passo falso potrebbe costare a entrambi il posto alla tenuta o peggio.