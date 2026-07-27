Forbidden Fruit anticipazioni dal 27 al 31 luglio, Halit è in pericolo: cosa accadrà

Forbidden Fruit è la dizi turca che racconta le vicende di Yildiz ed Ender, due sorelle molto diverse ma accomunate dall'ambizione e dal desiderio di cambiare la propria vita. Intrighi, tradimenti, vendette e lotte per il potere si intrecciano alle vicende sentimentali e familiari dei protagonisti, dando vita a una storia ricca di colpi di scena.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?: Le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda questa settimana su Canale 5 alle 14:05, la situazione nella famiglia Argun sarà sempre più tesa. Mentre Yildiz metterà in atto un piano per riavvicinarsi a Halit Can e allontanare Ender, Mert continuerà a guadagnare potere e influenza all'interno dell'azienda.

Sahika ed Ender, però, non resteranno a guardare e cercheranno di contrastare le sue mosse. Intanto, un evento drammatico cambierà gli equilibri e porterà le protagoniste a custodire un segreto molto importante.

Lunedì 27 luglio

La situazione alla villa precipita con l'arrivo di Yigit, che scatena l'ira di Halit e dà vita a un duro confronto tra lui ed Ender sulla gestione della famiglia e della casa. Nel frattempo, Mert e Kerim mettono a punto un piano per derubare Halit: riescono a procurarsi le chiavi del suo ufficio e la combinazione della cassaforte.

Il piano nasconde un doppio gioco. Mert, infatti, vuole guadagnarsi la fiducia di Halit e fa in modo che Kerim venga sorpreso sul fatto. Arrestato e portato via dalla polizia, prima di essere condotto in prigione Kerim trova il modo di telefonare a Yildiz..

Martedì 28 luglio

Con l'aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, Yildiz escogita un piano per riavere Halit Can con sé e separare Halit da Ender. I quattro fanno credere a Halit che la nuova tata scelta da Ender somministri dei farmaci al bambino per farlo dormire. Non solo: manipolano una registrazione audio in cui Ender litiga con Aysel, facendo sembrare che le sue urla siano rivolte proprio a Halit Can. Furioso, Halit perde il controllo e decide di lasciare Ender.

Mercoledì 29 luglio

Mert sposa Zara e conquista un ruolo di grande prestigio all'interno della holding. Per consolidare la propria posizione, fa in modo che Halit non riceva le lettere che Kerim gli invia dal carcere, temendo di perdere il potere appena ottenuto. Sahika, però, cerca di mettere Halit in guardia sulle vere intenzioni di Mert e escogita un piano per screditarlo, attirandolo in una stanza d'hotel. Intanto, Ender incontra Kaya e insieme comprendono che Sahika si è intromessa nella loro relazione con l'obiettivo di separarli. Ender, a quel punto, confessa a Kaya di essersi pentita delle proprie azioni.

Giovedì 30 luglio

Halit decide di avviare il passaggio di consegne alla guida della sua azienda e nomina Mert come suo sostituto temporaneo, mentre si prepara a ritirarsi e a trascorrere del tempo nella sua fattoria. Mert cerca di conquistare la fiducia di tutti dimostrando le proprie capacità e proclamando la sua lealtà alla famiglia Argun.

Sahika ed Ender continuano a non fidarsi di lui e iniziano a considerarlo una seria minaccia per il controllo della holding. Intanto, la tensione all'interno della villa raggiunge il punto di rottura: un violento confronto tra Halit e Yildiz sconvolge gli equilibri della famiglia, aprendo la strada a conseguenze imprevedibili.

Venerdì 31 luglio

L'episodio che ha coinvolto Halit viene archiviato come un incidente, ma nella villa continuano a serpeggiare tensioni e sospetti. Ender, Sahika e Yildiz decidono di mantenere nascosta la verità, mentre il testamento di Halit riserva nuove sorprese: il suo patrimonio viene diviso tra i figli e le quote destinate a Halit Can vengono affidate a una fondazione, che dovrà amministrarle fino al al compimento della maggiore età. Yildiz si ritrova così in gravi difficoltà economiche. Nel frattempo, Ender e Sahika tornano a tramare insieme per liberarsi definitivamente di Mert.