La Promessa anticipazioni 30 dicembre: Alonso ripudia pubblicamente Curro ma Manuel si oppone al marchese

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel non accetta che Curro venga abbandonato al suo destino.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel, spinto da Blanca, decide di onorare la promessa fatta a Jana e di trasferirsi in Italia per lavorare con don Pedro Farré. Nonostante le suppliche di Catalina e Martina, preoccupate per i debiti della tenuta, il marchesino prosegue con i preparativi. Parallelamente, Alonso affronta un difficile ultimatum del Re: per conservare il titolo, deve cacciare Curro dalla Promessa.

Il marchese sceglie il prestigio nobiliare e comunica la decisione a don Lorenzo, che accoglie con gioia l'imminente uscita di scena del figliastro. Infine, un malore improvviso costringe Catalina a farsi sostituire da Martina nell'incontro con i mezzadri, mentre don Ricardo cade nel piano di Ana: la donna, dopo averlo invitato a cena, farà di tutto per riconquistarlo.

Angela e Martina

La Promessa anticipazioni: Angela intuisce le manovre di sua madre contro Curro

Alonso ha preso una decisione difficile: per mantenere il titolo di marchese ha ripudiato Curro. L'imposizione del Re, arrivata grazie all'intercessione di Leocadia e dei suoi potenti amici, per il momento è stata tenuta segreta. Tuttavia, Alonso ha informato Lorenzo di ciò che sta accadendo, senza immaginare che il Capitano approfitterà di questa confessione per umiliare Curro.

Infatti, durante la cena di famiglia, Lorenzo costringerà suo cognato a rivelare a tutti che presto Curro dovrà lasciare la tenuta e che è stato privato del suo titolo di Barone di Linaja. La notizia sconvolge Catalina, Martina e Manuel: sembra che a La Promessa arrivino ormai solo cattive notizie.

Il marchesino cerca di convincere Alonso a tornare sui suoi passi; Manuel è legatissimo a Curro e non vuole che il ragazzo finisca in mezzo a una strada. La notizia raggiunge anche il piano dove vive la servitù. Don Romulo ne parla con i domestici, che restano increduli. Pia, in particolare, corre ad avvisare Martina. La figlia di Leocadia capisce che dietro a questo nuovo sviluppo c'è lo zampino di sua madre, che poco prima le aveva chiesto di non frequentare mai più Curro .

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 561 - seconda parte