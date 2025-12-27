La Promessa anticipazioni 28 dicembre: Curro perde titolo e casa, Alonso riottiene il marchesato

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il re è pronto a restituire il titolo ad Alonso, ma il prezzo è altissimo: Curro deve essere ripudiato e abbandonare la tenuta.

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján . Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria si chiude in casa, Manuel pensa all'Italia

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nelle settimane precedenti alla morte di Jana, Manuel e la moglie avevano deciso di accettare l'offerta di lavoro di don Pedro Farré e di trasferirsi in Italia, nonostante il disappunto dei marchesi. La partenza rappresentava per loro un modo per fuggire dai problemi della tenuta e dall'ostilità di Cruz verso Jana. Dopo la tragedia, Manuel è determinato a rispettare quella decisione e a lasciare presto la Spagna.

La situazione economica della tenuta peggiora: Catalina cerca aiuto in Martina, ma è Leocadia a intervenire concretamente, risolvendo temporaneamente il problema dei pasti e diventando sempre più centrale, con intenti poco rassicuranti per i Luján. Per ottenere denaro, don Alonso decide di vendere il palazzo di Cadice. Nel frattempo, Santos affronta senza timore le accuse di Petra.

La Promessa anticipazioni: Blanca Palomar torna alla tenuta per aiutare Manuel

Oltre al marchesino e Curro, la morte di Jana ha scosso profondamente anche Maria. La cameriera piange la scomparsa della sua amica e reagisce al lutto chiudendosi in se stessa. Neppure le parole di Samuel, il prete di cui si è innamorata, riescono a confortarla. Il giovane parroco le chiede di dargli una mano nel rifugio per i poveri che gestisce da quando è arrivato a Luján, ma Maria preferisce non uscire di casa e Samuel è costretto a chiedere aiuto a un'altra cameriera.

Nel frattempo Leocadia ha raggiunto il suo scopo: grazie alle sue amicizie, il re è pronto a restituire ad Alonso il titolo di marchese, ma a una condizione. Curro, il figlio illegittimo di Alonso, deve essere ripudiato e deve lasciare immediatamente la tenuta. La notizia viene tenuta segreta, ma Leocadia intima ad Angela di allontanarsi da Curro senza rivelarle la verità: il giovane ormai è un ex baronetto, non ha più né un titolo né una casa.

A La Promessa arriva Blanca Palomar, fotografa e migliore amica di Manuel. Appena saputo della morte di Jana, la donna si reca alla tenuta per stare vicino al marchesino. Manuel le confida il suo desiderio di lasciare la Spagna e partire per l'Italia. Blanca lo incoraggia a seguire il proprio istinto, senza lasciarsi condizionare dalle dinamiche familiari, e lo invita a informare tutti della decisione che ha maturato.

