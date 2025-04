La Promessa, anticipazioni 30 aprile 2025: Don Romulo e Pia custodiscono il segreto di Manuel e Jana

La puntata de La Promessa di mercoledì 30 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Romulo va a fare visita a Pia e i due iniziano a parlare di Manuel e Jana. I due sono molto felici per la coppia e decidono di mantenere il segreto. Intanto, Catalina e Don Lorenzo si scontrano a causa del business delle marmellate. De La Mata parla con Don Alonso lamentandosi del comportamento della figlia. Il marchese difende sua figlia e ammonisce il Capitano. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Pia ascolta una conversazione amorevole tra Manuel e Jana e augura alla coppia tutto il meglio possibile per il loro futuro. Martina chiede a Julia di restare alla tenuta fino a quando non si sarà completamente ristabilita. Julia accetta con entusiasmo a pone diverse domande a Curro in merito alla guerra.

Petra parla con Santos e ammette di essere arrabbiata con Teresa, ma sa benissimo di non potersi mettere in mezzo alla vita della nuova cameriera di Cruz. Teresa, invece, è delusa dal comportamento freddo di Petra. Intanto, Don Romulo annuncia la partenza di Salvador e Teresa chiede al maggiordomo un posto di lavoro per suo marito. Romulo accetta e assume Marcelo.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Don Lorenzo si scontrano, De La Mata si lamenta con Don Alonso

Don Romulo va a fare visita a Pia e i due parlano di Manuel e Jana. Sono entrambi molto felici per la coppia e decidono di mantenere il loro segreto. Infatti, Romulo giura di non parlarne con i marchesi e augura alla giovane coppia un futuro felice.

