La Promessa, anticipazioni 29 aprile 2025: Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana, Petra si apre con Santos

La puntata de La Promessa di martedì 29 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana, augurando loro buona fortuna e tanta felicità. Petra dice a Santos di essere molto arrabbiata con Teresa. Intanto, Don Romulo annuncia a tutti la partenza di Salvador. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Pelayo e Catalina continuano ad avere problemi e la presenza del conte rende tutti nervosi. A colazione si scatena la tensione e Don Alonso si sente costretto a intervenire per placare gli animi. Teresa parla del proprio matrimonio, ma Petra non è contenta che la ragazza si sia sposata e abbia dimenticato Feliciano.

Nel frattempo, alla tenuta si presenta un nuovo ospite: Julia Valdes Rodriguez, che arriva per restituire l'orecchino perso da Martina. Un malore improvviso costringe la giovane a restare a La Promessa. Manuel intanto è preoccupato per sua madre e Don Lorenzo deve dire una cosa importante a Don Alonso.

Anticipazioni de La Promessa: Pia scopre la relazione tra Manuel e Jana

Pia

Pia è testimone di una dolce conversazione tra Manuel e Jana e augura il meglio alla coppia. Martina invece invita Julia a restare alla tenuta e decide di prendersi cura di lei. Julia accetta e pone a Curro diverse domande sulla guerra.

Intanto, Petra confessa a Santos di non essere affatto felice che Teresa si sia sposata, ma è comunque consapevole di non potersi mettere in mezzo nella vita della nuova cameriera personale di Cruz. Manuel avvisa Jana che il nuovo parroco di Lujàn è pronto per celebrare il matrimonio in segreto. La cameriera ha molta paura, ma allo stesso tempo è al settimo cielo per questa novità. Don Alonso è sempre più triste a causa della confessione di Don Lorenzo e dell'atteggiamento di Cruz.