La Promessa anticipazioni 3 ottobre: Cruz e Alonso indagano sulla talpa che ha tradito la famiglia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia rivelato ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Jana si lasciano coccolare dall'affetto di Antonio e Nica.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana e Manuel vivono un momento indimenticabile celebrando una cerimonia di nozze intima e simbolica insieme a Nica e Antonio, gli anziani contadini che li hanno soccorsi e accolti in casa. Dopo tante difficoltà, finalmente i due innamorati sentono il calore e il sostegno di chi li circonda. Questo gesto di affetto rimarrà per sempre impresso nei loro cuori, un ricordo prezioso che segna l'inizio della loro nuova vita insieme.

Alla tenuta, invece, l'atmosfera è ben diversa: Cruz e Alonso discutono animatamente delle conseguenze economiche e sociali dello scandalo causato dal matrimonio di Manuel con un'ex cameriera. L'articolo sul giornale potrebbe scatenare la reazione della nobiltà, pronta a ostacolarli. I due sospettano che la fuga di notizie sia stata orchestrata da chi vuole la loro rovina: Cruz punta il dito contro Leocadia, mentre Alonso dubita del duca de Carril.

Manuel, Jana, Antonio e Nica

La Promessa anticipazioni: la servitù indaga sulla stanza segreta

Sono giorni concitati per gli abitanti della tenuta: anche i padroni di casa sono sulle spine. Cruz e Alonso non si danno pace, i marchesi infatti sono alla ricerca della talpa che ha spifferato ai giornali la notizia del matrimonio tra Manuel e Jana. Sulla carta stampata si è parlato delle umili origini della ragazza e ora Cruz e Alonso si stanno preparando ad affrontare le conseguenze dello scandalo.

Nel palazzo di Luján, intanto, parte della servitù si è mobilitata per risolvere un mistero. Teresa, Vera, Lope e Marcelo hanno scoperto una stanza segreta e, dopo aver trovato la chiave, l'hanno aperta. Si tratta di un locale senza finestre, abbandonato da anni. I quattro camerieri apprendono che l'attuale stanza della marchesa un tempo apparteneva ad Alonso. Questo dettaglio li porta a sospettare che il marchese possa aver avuto una relazione segreta e che quella stanza fosse utilizzata proprio per coprire quell'amore clandestino.

Nel frattempo, per una volta nella loro vita, Jana e Manuel si stanno vivendo appieno la loro relazione. La loro luna di miele aveva preso una piega inaspettata quando la macchina si era fermata e Jana e Manuel erano stati soccorsi da Antonio e Nica. Ora i novelli sposi si godono i giorni insieme, coccolati dall'affetto e dalla generosità dei due contadini.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: una rivista svela le origini umili di Jana.