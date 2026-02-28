La Promessa anticipazioni 1 marzo: Lorenzo attacca Eugenia ma Curro la protegge

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina confessa a Jacobo e Angela il suo rapporto con Curro.

Sotto la guida spirituale di Padre Samuel, che sta diventando il perno morale del palazzo, Martina trova finalmente il coraggio di affrontare il proprio passato. Seguendo il consiglio del parroco, la giovane decide di rivelare ad Angela e Jacobo la verità sulla sua passata storia d'amore con Curro, una confessione che promette di cambiare radicalmente le dinamiche tra i ragazzi. Nel frattempo, l'oscurità avvolge le stanze private: Don Lorenzo continua la sua spietata manipolazione ai danni di Eugenia.

Il Capitano punta a provocare alla donna un nuovo crollo psicologico, sperando di ottenere il pretesto legale per internarla nuovamente in sanatorio e liberarsi della sua scomoda presenza.Tuttavia, Curro non resta a guardare. Mentre cerca di consolare la madre adottiva, oppressa dai sensi di colpa per il suo declassamento a valletto, il giovane sferra un attacco diretto. Approfittando della vulnerabilità di Eugenia, le pone una domanda agghiacciante: crede che Lorenzo sia capace di uccidere un innocente? Un interrogativo che punta dritto ai misteri legati alla morte di Jana e Dolores.

Adriano e Catalina con uno dei due gemelli

Anticipazioni de La promessa, Matrimonio clandestino: Catalina e Adriano diranno "Sì"

La determinazione di Catalina e Adriano ha vinto: i due innamorati sono riusciti a convincere Padre Samuel a celebrare il loro matrimonio in gran segreto. Per evitare le ritorsioni di Leocadia e lo scandalo con la Corona, la cerimonia avverrà nell'ombra, lontano dagli occhi indiscreti della famiglia. È una mossa rischiosa che potrebbe costare cara alla marchesina, ma il desiderio di ufficializzare il loro legame e dare un nome ai figli è più forte di ogni timore.

I consigli di Padre Samuel: Petra e Martina al bivio

Il parroco non si limita a celebrare le nozze, ma agisce come guida spirituale per la tenuta. Padre Samuel tenta di aiutare Petra, consigliandole come gestire la persistente diffidenza della servitù, che non crede alla sua redenzione. Contemporaneamente, sprona Martina a fare chiarezza nel suo cuore. Seguendo il consiglio, la giovane affronta finalmente Jacobo e Angela, rivelando loro la verità sulla sua passata e tormentata relazione con Curro. Una confessione che promette di rimescolare le carte nei rapporti tra i giovani del Palazzo.

Eugenia Ezquerdo e interpretata da Alicia Moruno

Il giallo di Valverde: Toño è sparito nel nulla

Mentre i nobili tramano, nelle cucine cresce l'angoscia. Simona scopre che Manuel ha affidato a Toño una grossa somma di denaro e l'auto di famiglia per una missione a Valverde de la Jara. Tuttavia, il ragazzo non è ancora tornato. Il ritardo prolungato getta la cuoca nel panico: teme un incidente o un assalto lungo la strada, mentre Manuel inizia a temere per la riuscita del suo progetto aeronautico.

Guerra psicologica: Lorenzo contro Eugenia

Don Lorenzo continua il suo piano spietato per sbarazzarsi della moglie. Il Capitano agisce nell'ombra per destabilizzare psicologicamente Eugenia, sperando in una sua ricaduta che gli permetta di rispedirla definitivamente in sanatorio. Tuttavia, non ha fatto i conti con Curro: il ragazzo resta accanto alla madre adottiva per consolarla e, con estrema cautela, cerca di spingerla a vuotare il sacco sui segreti più oscuri e i crimini commessi da Lorenzo in passato.

