La Promessa, anticipazioni 2 maggio 2025: Maria è giù di morale per l'assenza di Salvador

Ecco quello che accadrà nella puntata de La Promessa in onda venerdì 2 maggio 2025. Maria non riesce ancora a superare l'assenza di Salvador.

La puntata de La Promessa di venerdì 2 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Maria è molto triste per la partenza di Salvador. Marcelo fatica ad accettare le rigide regole del suo nuovo lavoro ma tiene duro perché non vuole deludere Teresa e Don Romulo. Don Ricardo è sempre più dubbioso su Don Romulo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, per Salvador è giunto il momento di lasciare La Promessa. La sua partenza commuove tutti gli amici e soprattutto Maria, che non riesce a trattenere le lacrime. Marcelo diventa così il nuovo valletto, ma Teresa non è molto convinta perché teme che possa fare degli errori.

Simona, intanto, riceve una lettere da parte di Virtudes, la quale annuncia di aver cominciato finalmente una nuova vita. Don Ricardo non capisce il comportamento di Don Romulo e inizia a pensare che stia nascondendo qualcosa. Curro è molto a disagio a causa della presenza di Julia, che continua a porre domande sulla guerra. La presenza della ragazza irrita anche Cruz.

Anticipazioni de La Promessa: Don Ricardo è sempre più convinto che Don Romulo nasconda qualcosa

Don Romulo

Maria continua ad essere triste per la partenza di Salvador. Intanto, Marcelo non riesce ad adattarsi alle regole rigide della tenuta, ma comunque non vuole deludere Teresa e Don Romulo. Teresa teme che il marito possa fare qualche errore.

Simona è felice per Virtudes, mentre gli altri membri della servitù non capiscono il comportamento di Don Romulo. Don Ricardo è sempre più convinto che stia nascondendo un segreto particolarmente importante. Intanto, la presenza di Julia è sempre più ingombrante e inizia ad essere fastidiosa soprattutto per Curro. Cruz è irritata per non avere ancora conosciuto la giovane.