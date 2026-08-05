La Promessa anticipazioni 6 agosto: Don Alonso cerca Catalina e ordina il ritorno di Pia

La Promessa anticipazioni 6 agosto: Don Alonso indaga sulla scomparsa di Catalina e chiede a Cristóbal di riportare Pia alla tenuta, mentre Manuel e Martina cercano risposte tra nuovi sospetti e tensioni.

La Promessa anticipazioni della puntata del 6 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4: la scomparsa di Catalina fa scattare l'allarme alla tenuta. Don Alonso decide di intervenire personalmente e avvia le sue ricerche, mentre Manuel e Martina cercano di capire cosa sia realmente accaduto alla giovane.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso affronta Cristóbal accusandolo di aver tradito gli accordi presi sull'allontanamento di Pia. Il Marchese ribadisce che la domestica avrebbe dovuto lasciare la tenuta solo temporaneamente, mentre il maggiordomo l'ha cacciata senza alcun limite di tempo. Nel frattempo, Leocadia mette in guardia Angela dopo averla sorpresa a baciarsi con Curro. La donna le rivela che anche Don Lorenzo è a conoscenza della loro relazione e la invita a interromperla immediatamente, spiegandole che il Capitano ha ormai un forte controllo su di lei e potrebbe diventare un nemico spietato se Angela non obbedirà ai suoi ordini.

Intanto, le condizioni di Petra peggiorano rapidamente: la governante continua a rifiutare il cibo, facendo temere il peggio alla servitù. Teresa e gli altri cercano inutilmente di convincerla a mangiare, mentre Samuel la supplica di farsi visitare con urgenza da un medico.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

Anticipazioni de La Promessa: La decisione di Alonso e il chiarimento di Manuel

L'improvviso allontanamento di Catalina continua a gettare un'ombra di profonda inquietudine all'interno de La Promessa. Nelle stanze del palazzo si respira un'aria di costante tensione: sia i familiari sia la servitù si interrogano a vicenda sulle vere ragioni che abbiano spinto la giovane ad abbandonare la tenuta.

Mentre Don Alonso e Manuel tentano di capire cosa possa esserle accaduto, Martina si mostra irremovibile nella sua tesi, sostenendo che dietro la sparizione ci sia la mano del barone e che tra i due sia successo qualcosa di irrimediabile nel loro ultimo incontro.

Intenzionato a ristabilire l'ordine e a fare luce sugli ultimi avvenimenti, Don Alonso sceglie di intervenire con decisione e insiste con Cristóbal affinchè faccia rientrare immediatamente Pia alla tenuta.

Nel frattempo, sul fronte delle vicende personali, Manuel riesce a spegnere sul nascere inutili pettegolezzi. Il giovane affronta la questione dei propri affetti e conferma di non nutrire alcun sentimento per Enora, spazzando via le ultime preoccupazioni di Simona e Candela e riportando la serenità tra le cuoche del palazzo.