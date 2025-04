La Promessa, anticipazioni 2 aprile: Petra svela il segreto di Santos

La puntata de La Promessa di mercoledì 2 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra confessa a Vera che è stato Santos ad occuparsi degli inviti. Cruz è felice per il ritorno di Manuel e non permetterà a niente e a nessuno di rovinare questo momento. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Curro salva Martina. Il barone non poteva permettere che la ragazza restasse ancora in manicomio. Non ha mai dubitato dell'innocenza di Martina e da subito ha capito che la giovane è stata incastrata dal conte Ayala. Il ragazzo ha quindi raggiunto la marchesina e l'ha fatta fuggire dalla clinica portandola in un posto sicuro, grazie anche alla complicità di Manuel. Martina dunque è al sicuro, in questo modo Ayala non potrà più minacciarla. Curro sa quanto il conte sia pericoloso e non rivelerà a nessuno dove si nasconde la ragazza, almeno finché le acque non si saranno calmate. Naturalmente, quanto accaduto ha alzato tantissimo la tensione.

La fuga di Martina ha sconvolto tutta La Promessa. Tutti vorrebbero sapere dove si trova e sono molto preoccupati. La tensione è alta pure nelle cucine, dato che i domestici sono da sempre affezionati a Martina. Santos, invece, dice di non essere interessato alle sorti della ragazza, anzi, sostiene che quanto accaduto sia una prove ulteriore della sua pazzia.

Anticipazioni de La Promessa: Petra fa una confessione a Vera, Cruz è felice del ritorno di Manuel e organizza un concerto per il suo rientro

Vera

Petra parla con Vera rivelando che è stato Santos ad occuparsi degli inviti per il tè di Margarita e la ragazza capisce il motivo per cui è comparso il nome di sua madre. La giovane comprende che non può fidarsi del valletto, nonostante le tante promesse. Nel frattempo, Cruz è felice per il ritorno di Manuel e organizza un concerto per il suo rientro e per salutare Maria Antonia, che è in procinto di lasciare la tenuta.