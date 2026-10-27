La Promessa anticipazioni 28 ottobre: Manuel insulta Leocadia, Carlo gela Maria

Manuel affronta Leocadia e l'accusa di truffa, mentre Curro pretende da Alonso il riconoscimento dei suoi diritti. Intanto Carlo respinge Maria e Angela ribadisce che non rinuncerà a Curro.

La soap opera La Promessa, in onda su Rete 4, continua a raccontare intrighi familiari, scontri e amori tormentati. Nella puntata di mercoledì 28 ottobre 2026, in programma alle 19:45, la tensione alla tenuta raggiungerà nuovi livelli: Manuel affronterà duramente Leocadia, mentre Curro sfiderà Don Alonso per ottenere il riconoscimento della propria posizione familiare. Carlo è deciso a tenere le distanze da Maria Fernández e Angela è pronta a lottare per il suo amore.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella prossima puntata

Nella puntata del 28 ottobre, il ritorno di Curro alla tenuta non porterà la pace sperata. Il giovane, rientrato grazie a Manuel, sarà determinato a lasciare il ruolo di valletto e a far valere i propri diritti come figlio illegittimo del Marchese. Alonso, tuttavia, gli chiederà di aspettare prima di cambiare posizione all'interno del palazzo.

Nel frattempo, Manuel perderà la pazienza con Leocadia e la accuserà apertamente di essere un'imbrogliona e una truffatrice per le sue trame. Sul fronte sentimentale, Angela confermerà a Martina e Adriano di non voler rinunciare a Curro, mentre Carlo farà capire a Maria che il suo ritorno è legato esclusivamente al lavoro.

Maria e Carlo si incontrano alla Tenuta

Manuel insulta Leocadia e la accusa di truffa

Alla Promessa, il clima si farà particolarmente teso quando Manuel deciderà di affrontare Leocadia senza più nascondere la propria rabbia. Il giovane è furioso per il tentativo della donna di sottrargli il prototipo del motore e arriverà a insultarla pesantemente, definendola un'imbrogliona e una truffatrice.

Lo scontro verbale tra i due porterà in primo piano le tensioni che attraversano la tenuta. Manuel non sembra disposto a lasciar correre e le sue accuse renderanno ancora più complicati i rapporti con Leocadia.

Curro sfida Don Alonso e pretende i suoi diritti

Dopo essere tornato alla tenuta grazie alla determinazione di Manuel, Curro non intende più accettare passivamente la condizione a cui è stato relegato. Il giovane vuole che venga riconosciuto il suo posto nella famiglia e pretende di abbandonare il ruolo di valletto, assunto dopo lo scandalo legato alla sua nascita.

Curro interpretato da Xavi Lock

Don Alonso, però, non ritiene che sia arrivato il momento di compiere questo passo. Il Marchese invita Curro ad avere pazienza e gli chiede di continuare a lavorare come servitore finché la situazione familiare non sarà più stabile. Il giovane dovrà quindi decidere se accettare ancora le richieste del padre oppure continuare a battersi per ottenere ciò che considera un suo diritto.

Angela non rinuncia a Curro e trova il sostegno di Martina e Adriano

Anche Angela sarà protagonista della puntata. La giovane parlerà con Martina e Adriano, ai quali ribadirà con fermezza di essere pronta a lottare fino alla fine per il suo amore con Curro.

La sua determinazione sorprenderà i due giovani, che sceglieranno di sostenerla e di incoraggiarla a non arrendersi. Nonostante gli ostacoli che continuano a mettere alla prova la loro relazione, Angela non sembra intenzionata a rinunciare ai propri sentimenti.

Martina e Angela

Carlo gela Maria e chiarisce di essere tornato solo per lavorare

Nei quartieri della servitù, le vicende sentimentali prenderanno una piega dolorosa per Maria Fernández. Carlo incontrerà Padre Samuel e lo ringrazierà per essere intervenuto in suo favore con Don Cristóbal, aiutandolo a ottenere nuovamente un posto alla tenuta.

Il sacerdote gli confermerà la propria fiducia e lo inviterà a impegnarsi al meglio nel nuovo incarico. Il ritorno di Carlo riaccenderà però le speranze di Maria, che cercherà un'occasione per avvicinarsi a lui e confessargli la verità sulla gravidanza.

Il giovane, tuttavia, la fermerà con parole molto fredde. Carlo chiarirà di essere tornato alla Promessa esclusivamente per lavorare e non per recuperare il loro rapporto. Una presa di posizione che lascerà Maria in difficoltà proprio mentre cerca il momento giusto per rivelargli ciò che sta accadendo.