Lorenzo accelera i preparativi delle nozze e Angela teme di non poter contare su Curro. Intanto Vera accusa Teresa per la partenza di Lope e Toño prende le difese di Prudencio.

Nella soap spagnola La Promessa, i sentimenti si intrecciano con intrighi, rivalità e nuove tensioni tra i protagonisti. Nella puntata di mercoledì 18 novembre 2026, in onda alle 19:45 su Rete 4, Angela comincia a perdere la fiducia in Curro. Vera continua a soffrire per la lontananza di Lope. Non mancheranno, però, momenti positivi: Martina e Jacobo riusciranno a ritrovare la serenità nella loro relazione.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 18 novembre

La nuova puntata della serie porta in primo piano le difficoltà di Angela, sempre più angosciata all'idea di sposare Don Lorenzo e ormai poco fiduciosa nelle promesse di Curro. L'assenza di Lope continua ad alimentare il malcontento di Vera, che non riesce a perdonare Teresa.

Intanto, Manuel deve fare i conti con il blocco della vendita della licenza del motore, mentre Martina e Jacobo ritrovano l'intesa dopo aver superato le recenti incomprensioni. Al rifugio, infine, l'arrivo di Prudencio provoca una reazione fredda da parte di Simona e Candela, ma Toño cercherà di convincerle a concedergli una possibilità.

Angela perde la fiducia in Curro mentre Lorenzo prepara le nozze

A Palazzo Luján, Don Lorenzo continua a portare avanti i propri piani e non sembra intenzionato a perdere tempo: il suo obiettivo è organizzare il prima possibile il matrimonio con Angela. La ragazza, sempre più schiacciata dalla pressione e terrorizzata dalla prospettiva di arrivare all'altare, comincia però a perdere ogni speranza. La promessa di proteggerla fatta da Curro nei giorni precedenti non sembra più sufficiente a rassicurarla. Angela, infatti, arriva a convincersi che il giovane non stia facendo nulla di concreto per sottrarla al destino che Lorenzo ha deciso per lei. Il dubbio che Curro non riesca, o non voglia, intervenire rischia così di compromettere ulteriormente il loro rapporto.

Vera (interpretata da Ángela Echaniz) e Lope (interpretato da Enrique Fortún)

Manuel è ancora alle prese con il blocco della vendita della licenza del motore

Non arrivano buone notizie per Manuel, che continua a essere tormentato dalla situazione legata alla vendita della licenza del motore. Il blocco dell'operazione rappresenta ancora un ostacolo importante e il giovane non riesce a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni per questa vicenda. Una situazione che continua a pesare sui suoi progetti e che mantiene alta la tensione anche sul fronte delle attività della tenuta.

Martina e Jacobo ritrovano l'intesa e riprendono la loro relazione

Ci sono invece sviluppi positivi per Martina e Jacobo. Dopo aver affrontato i dissapori e le incomprensioni legate soprattutto alla gelosia, i due fidanzati sembrano finalmente aver ritrovato un equilibrio. Superati i contrasti che avevano messo in difficoltà la loro relazione, sono pronti a trascorrere nuovamente del tempo insieme e a recuperare la complicità perduta. Per la coppia si apre quindi una fase più serena, con la possibilità di riprendere il rapporto esattamente da dove si era interrotto.

Prudencio, interpretato dall'attore spagnolo Héctor Juezas e Simona (Carmen Flores Sandoval).

Vera accusa Teresa per la partenza di Lope

Nei locali della servitù, Vera continua a soffrire per l'assenza di Lope. Il giovane ha lasciato La Promessa dopo essere stato ingiustamente allontanato dalle cucine e relegato al ruolo di valletto, nonostante gli anni trascorsi a lavorare come cuoco nella tenuta. La sua decisione di trasferirsi presso la proprietà del Duca de Carvajal y Cifuentes gli ha permesso di tornare finalmente a svolgere il mestiere che ama, ma la sua partenza ha lasciato un vuoto difficile da colmare per Vera.

La ragazza, che non ha ancora ricevuto notizie dal fidanzato, continua a manifestare tutta la propria rabbia e individua in Teresa una delle principali responsabili di quanto accaduto. Secondo Vera, infatti, la donna non avrebbe fatto nulla per aiutare lei e Lope nel momento del bisogno. Le accuse rischiano così di alimentare ulteriori tensioni tra le due.

Toño prende le difese di Prudencio e sorprende Simona e Candela

Infine, nuovi sviluppi arrivano dal rifugio, dove Prudencio si presenta ufficialmente a Simona e Candela. L'accoglienza delle due cuoche è tutt'altro che calorosa: entrambe mostrano freddezza e riluttanza nei confronti dell'uomo, senza nascondere i propri dubbi. A cambiare le carte in tavola sarà però Toño, che dopo aver visitato la struttura e aver avuto modo di conoscere personalmente Prudencio decide di prendere le sue difese. Il giovane cercherà quindi di convincere Simona e Candela a mettere da parte i pregiudizi e ad aiutarlo, invitandole a concedergli una possibilità.