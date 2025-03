La Promessa, anticipazioni 28 marzo: Alonso sconvolto da una terribile scoperta

La puntata de La Promessa di venerdì 28 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Alonso verrà completamente sconvolto da una terribile scoperta e anche Margarita dovrà fare i conti con una sorpresa. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Vera si è finalmente liberata dell'ossessione di Santos, ma capisce presto che la pace durerà poco. Il valletto vorrà vendicarsi di Petra e pensa che la merenda organizzata da Margarita sia la giusta occasione. Il giovane promette a Don Ricardo di non mettersi più nei guai a causa dei sentimenti per Vera.

Don Alonso è in guai grossi e deve trovare una soluzione. Il marchese ha chiesto spiegazioni a Maria Antonia, la quale ha giurato di non aver detto nulla di particolare a Don Lorenzo. Don Alonso tenta di ricucire il rapporto con la moglie e questo crea gelosia in Maria Antonia. Catalina racconta a Manuel ciò che è accaduto tra lei e Cruz. Catalina poi chiede di partecipare alla festa di bentornato ma solo se può portare con sé Adriano. Manuel acconsente ma è convinto che la presenza del mezzadro creerà non pochi problemi.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso è sconvolto dalle parole di Don Romulo, Margarita scopre che tra gli invitati alla merenda c'è una sorpresa inaspettata

Padre Fermin decide finalmente di perdonare Virtudes per il furto, ma nonostante questo la ragazza si trova costretta a lasciare comunque il suo ruolo di perpetua. Intanto, Don Romulo dice ad Alonso che la tomba di Pia è stata profanata, sconvolgendo il ragazzo che ovviamente si allarma. Nel frattempo, Margarita scopre che tra gli invitati alla sua merenda ci sarà anche la duchessa De Carril, ovvero la madre di Vera.