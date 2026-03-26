La Promessa anticipazioni 27 marzo: Manuel riassume Toño, Curro e Lope sono nei guai

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel si scontra con l'orgoglio ferito di Toño, mentre Curro e Lope affogano nei debiti sotto lo sguardo sospettoso di Esmeralda.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel, dopo aver contattato il sergente e ricevuto conferma di numerose rapine nella zona dove Toño è stato derubato, viene travolto dal senso di colpa per aver accusato il ragazzo. Simona resta vigile: perché i ladri avrebbero risparmiato la sua preziosa catenina d'oro? Intanto, la missione di Curro e Lope si trasforma in un incubo finanziario.

L'acquisto dello smeraldo da 3000 pesetas per salvare la copertura alla gioielleria Llop è un debito che non sanno come onorare e non hanno intenzione di coinvolgere Vera e Angela. Al piano inferiore, il tentativo di mediazione di Padre Samuel fallisce miseramente. Il sacerdote cerca di spingere Maria verso una riconciliazione con Petra, ma la giovane domestica è irremovibile.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: Manuel riassume Toño, Curro braccato dai debiti

Dopo aver ricevuto la conferma dei furti nella zona dal sergente, Manuel decide di riparare al torto fatto ad Toño. Grazie ai capitali freschi ottenuti dal patto con Leocadia, il marchesino può finalmente riprendere i lavori per il suo prototipo aviatorio. Manuel chiede ufficialmente a Toño di tornare a lavorare al suo fianco nell'hangar.

Il ragazzo accetta la proposta, ma non senza riserve: mantiene un atteggiamento distaccato e ferito, recitando la parte dell'offeso per essere stato ingiustamente considerato un ladro. Manuel, convinto della sua buona fede, non immagina che i dubbi di Simona sulla catenina d'oro potrebbero ancora nascondere una verità amara.

Lope, Curro e Angela

Corsa contro il tempo: 3000 pesetas per la libertà

La situazione per Curro e Lope è diventata insostenibile. I due ragazzi sono alla ricerca disperata della cifra astronomica di 3000 pesetas per saldare il debito con la gioielleria Llop e riscattare lo smeraldo acquistato impulsivamente.

Il peso del segreto inizia a farsi sentire: Vera e Angela non sospettano minimamente nel baratro in cui si sono cacciati i loro amici, convinte che la missione alla gioielleria fosse andata a buon fine. Curro e Lope devono trovare il denaro senza ricorrere a furti o prestiti sospetti, ma il tempo stringe e le opzioni scarseggiano.

Il sospetto di Esmeralda: Curro è in trappola?

Mentre i ragazzi cercano il denaro, alla gioielleria l'atmosfera si fa torva. Esmeralda non ha affatto dimenticato lo strano comportamento dei suoi "nobili clienti". I suoi sospetti nei confronti di Curro aumentano di ora in ora: la donna inizia a riesumare vecchi ricordi e descrizioni che potrebbero collegare il volto del giovane a qualcuno di molto noto nel mondo dell'aristocrazia, o peggio, ai fatti di sangue legati a Basilio. La copertura di "Amadeo Velarde" sta per crollare?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Candela, Maria e Don Samuel danno un sostegno morale a Simona