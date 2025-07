La Promessa anticipazioni 23 luglio: Petra umilia Marcelo per difendere Teresa, la servitù festeggia Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: convinta che Marcelo e Teresa siano sposati, Petra inizia a perseguitare il cameriere per vendetta.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Petra cerca di mettere Marcelo in cattiva luce con Don Ricardo.

Riassunto dell'episodio precedente:

Martina, dopo aver saputo da Don Lorenzo che il conte Ayala ha cercato di farla internare, lo affronta apertamente. Il conte, furioso, convoca il Capitano per un confronto, ma Don Lorenzo lo accusa duramente, definendolo instabile e pericoloso. Intanto, Petra scopre che Marcelo ha baciato Raquel. Per proteggere il segreto della loro parentela, Teresa - in realtà sorella di Marcelo - lo accusa pubblicamente, facendolo passare per traditore.

Alla tenuta arriva José Juan, fratello di Paco, deciso a far sposare Curro con Julia. L'uomo pretende che il giovane barone ripari al dolore causato dalla morte di Paco. Don Alonso discute con Ricardo delle dimissioni di Don Romulo, date dopo il rifiuto del marchese di riassumere Pia. Infine, Padre Samuel chiede denaro a Cruz: il suo arrivo non è casuale, ma legato a un ricatto oscuro.

Petra è convinta che Marcelo abbia tradito Teresa baciando Raquel. Per lei, come per la maggior parte degli abitanti della tenuta, Marcelo e Teresa sono sposati, e questo rende il presunto tradimento ancora più grave. Spinta dalla rabbia e dal senso di ingiustizia, la governante decide di vendicarsi, mettendo il povero cameriere sotto pressione.

In un primo momento lo affronta apertamente, accusandolo di essere un adultero e di correre dietro ad altre donne nonostante sia già impegnato. Successivamente, lo costringe a occuparsi di compiti particolarmente difficili, sperando che commetta degli errori. Non paga, lo spinge persino a mancare un impegno con Don Ricardo, cercando così di farlo apparire inaffidabile agli occhi del maggiordomo.

Marcelo, che da poco era riuscito a integrarsi alla tenuta, si sente stanco e sopraffatto da questa continua pressione. Decide quindi di sfogarsi con Maria Fernandez, una delle poche persone che abitano la tenuta a conoscenza della verità sulla sua parentela con Teresa.

Nel frattempo, nel palazzo si respira un'aria di festa tra la servitù. Tutti sono impegnati a organizzare una celebrazione in onore di Jana, che a breve lascerà la zona riservata al personale per trasferirsi ai piani nobili, come richiesto da Cruz dopo il fidanzamento con Manuel. L'occasione è anche un modo per salutare Don Romulo, a cui l'intera servitù è molto affezionata.