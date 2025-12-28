La Promessa anticipazioni 29 dicembre: Manuel saluta tutti, Catalina si sente male

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján . Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ana invita Don Ricardo a cena e lui finisce per cadere nella sua trappola.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La morte di Jana sconvolge profondamente Maria, che si chiude in sé stessa e rifiuta ogni conforto, persino quello di Samuel, il prete di cui si è innamorata. Il giovane parroco le propone di aiutarlo nel rifugio per i poveri, ma Maria non se la sente di uscire, costringendolo a rivolgersi a un'altra cameriera.

Intanto Leocadia ottiene ciò che vuole: grazie alle sue influenze, il re è disposto a restituire ad Alonso il titolo di marchese, ma solo a una condizione crudele. Curro, figlio illegittimo di Alonso, deve essere ripudiato e allontanato dalla tenuta. La verità resta segreta e Leocadia ordina ad Ángela di prendere le distanze da Curro. Alla Promessa arriva Blanca Palomar, fotografa e amica di Manuel, che lo incoraggia a seguire il suo desiderio di lasciare la Spagna per l'Italia.

La promessa: una scena della serie

La Promessa anticipazioni: Lorenzo esulta perché Alonso ha ripudiato Curro

Grazie anche alla spinta di Blanca, Manuel ha preso la sua decisione: lascerà la Spagna e accetterà l'offerta di lavoro di don Pedro Farré, così come aveva promesso a Jana prima che sua moglie venisse assassinata. Mentre il marchesino prepara le valigie pronto a partire per l'Italia, Catalina e Martina entrano nella sua stanza e cercano di convincerlo a rinunciare al viaggio, soprattutto in un momento così difficile per la tenuta, che rischia di essere soffocata dai debiti.

Il re ha posto un ultimatum ad Alonso: per riavere il titolo di marchese deve riconoscere Curro e cacciare dalla tenuta il figlio avuto con l'ex cameriera Dolores. Il marchese, naturalmente, preferisce mantenere il suo titolo e decide di mettere alla porta Curro. Alonso confida la sua scelta a don Lorenzo e il capitano è felicissimo di potersi finalmente liberare dell'odiato figliastro.

Nel frattempo Catalina ha un malore che non le permette di partecipare all'incontro con i mezzadri. La marchesina chiede quindi a sua cugina Martina di sostituirla. Nonostante don Rómulo lo abbia avvisato, don Ricardo finisce nella trappola sentimentale di Ana. Dopo che suo marito ha accettato il suo invito a cena, la donna farà di tutto per riconquistarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 561 - prima parte