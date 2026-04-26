La Promessa anticipazioni 27 aprile: Curro studia il piano per smascherare Esmeralda

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Emilia sogna la fuga con Romulo, Angela mette in atto un colpo di testa contro la madre. Intanto, Pia e Curro studiano una strategia rischiosa per tornare in gioielleria.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel accetta l'offerta di un misterioso acquirente per i suoi primi tre motori aeronautici. Nonostante l'ingombrante presenza di Leocadia come socia, il successo di questo affare potrebbe finalmente garantirgli la libertà economica. In un momento di estrema fragilità, Manuel confida a Simona di aver visitato la tomba di Jana, invocando la sua protezione spirituale per affrontare i cambiamenti radicali che lo attendono.

Nel frattempo, Maria dimostra una determinazione incrollabile. Non accettando che Petra resti nell'infamia, mette Padre Samuel con le spalle al muro: la confessione privata del sacerdote non è sufficiente. Maria lo spinge a rivelare pubblicamente la verità sulla lettera anonima inviata alla Curia. Samuel deve ammettere davanti a tutti di essersi sabotato, scagionando Petra.

Romulo ed Emilia

La Promessa anticipazioni: il patto segreto tra Emilia e Romulo

Emilia vive giorni di pura euforia mista ad ansia. Il pensiero di poter finalmente lasciare La Tenuta insieme a Don Romulo la riempie di gioia, ma la promessa fatta al maggiordomo le pesa come un macigno. Romulo è stato chiaro: la loro partenza deve restare un segreto assoluto finché ogni dettaglio del passaggio di consegne non sarà ultimato. Emilia è costretta a mostrarsi serena davanti ai colleghi, pur sapendo che presto la vita di tutti gli abitanti della Tenuta sarà destinata a cambiare.

Lope, Pia e Curro

La strategia d'attacco di Curro, Lope e Pia

I tre sono determinati a tornare alla gioielleria Llop, ma sanno che non possono presentarsi con le solite scuse. Esmeralda è una donna scaltra e sospettosa. Curro è pronto a tutto: quel bracciale con il veleno è la prova che Jana è stata assassinata e lui non si fermerà finché Esmeralda non dirà il nome del mandante.

La ribellione di Angela per amore di Curro

Leocadia è convinta di aver vinto: le valigie sono pronte e il viaggio verso Cordoba e la Svizzera è organizzato. Tuttavia, proprio quando la partenza sembra inevitabile, Angela compie un'azione inaspettata che gela la madre. La ragazza non è più disposta a essere una pedina nelle mani di Leocadia e compie un gesto di ribellione inaspettato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lope riesce a far riappacificare Simona e Candela.