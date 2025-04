La Promessa, anticipazioni 28 aprile 2025: arriva un nuovo ospite alla tenuta

Cosa succederà nella puntata de La Promessa, che andrà in onda lunedì 28 aprile 2025? Tante le novità e i colpi di scena, a partire dal fatto che alla tenuta arriva un nuovo ospite.

La puntata de La Promessa di lunedì 28 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: alla tenuta arriverà un nuovo ospite. Vera è sempre più infastidita alle pressioni della madre e Don Lorenzo deve dire una cosa molto importante a Don Alonso. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Tra Cruz e Don Alonso continua la tensione, mentre Don Romulo parla con Jana mettendola in guardia, dicendole che deve stare molto attenta per la sua relazione con Manuel. Infatti, sebbene tra i due ci sia un grande amore, i rischi sono elevati e Jana rimane sconvolta da queste parole.

La ragazza trova conforto in Maria che, tra l'altro, sta festeggiando insieme a Lope il nuovo lavoro di Salvador, anche se è perfettamente consapevole del fatto che tra lei e il suo amato potrebbe davvero non esserci più un futuro.

Anticipazioni de La Promessa: Don Lorenzo deve dire una cosa importante a Don Alonso

Catalina e Pelayo

I problemi tra Pelayo e Catalina sono sempre più opprimenti. La presenza del conte crea tensione. A colazione si scatena una lite e Don Alonso si vede costretto ad intervenire per sedare gli animi. Intanto, Teresa parla del suo matrimonio, ma Petra non sopporta che la ragazza si sia sposata e abbia completamente dimenticato Feliciano.

Alla tenuta arriva un nuovo ospite: Julia Valdes Rodriguez. La giovane è arrivata a casa dei marchesi per riconsegnare l'orecchino perso da Martina. La giovane viene colta da un malore improvviso e deve restare a La Promessa. Nel frattempo, Manuel è preoccupato per sua madre.

Vera è sempre più infastidita dalla pressioni di sua mamma e si consola con Lope, a cui racconta tutto. Don Lorenzo deve dire una cosa molto importante a Don Alonso. Per il marchese, la confessione del Capitano sarà scioccante.