La Promessa anticipazioni 25 agosto: Curro e Martina sorpresi da Julia, Vera si ferisce per evitare il padre

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Julia nota la complicità tra Curro e Martina. Intanto Vera si procura un taglio per non affrontare il duca de Carril.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina cade nello sconforto dopo il tradimento di Pelayo, ma la sua vita potrebbe cambiare con una visita inaspettata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Marcelo rivela a Teresa che qualcuno alla tenuta conosce il suo segreto e potrebbe rovinarlo. La sorella resta turbata, ma gli promette protezione. Intanto Cruz, con apparente cordialità, accetta Jana come fidanzata di Manuel, salvo poi metterla sotto pressione con richieste per la grande festa, dove il giovane annuncerà ufficialmente la relazione. Maria, punita da Petra per aver aiutato Padre Samuel, trova sostegno in Romulo e nello stesso sacerdote, che affrontano la governante.

Julia, invece, si oppone con decisione ai complotti di José Juan e Lorenzo sul suo matrimonio con Curro. Nella servitù, Pia e Don Ricardo ritrovano armonia: lui vuole lasciarsi il passato alle spalle. Infine, Jana chiarisce con Maria, ferita dalla sua freddezza, e grazie a Teresa tra le due nasce una sincera riconciliazione.

Curro interpretato da Xavi Lock

Anticipazioni de La Promessa: Maria scopre che il pettegolezzo sull'abbandono di Catalina è sulla bocca di tutti

Dopo la fuga di Pelayo, che poco prima delle nozze ha abbandonato Catalina, la giovane è profondamente amareggiata. Non riesce a capacitarsi di come il Conte abbia potuto compiere un simile affronto, soprattutto dopo averle assicurato più volte che l'avrebbe sposata, pur sapendo che il bambino che aspetta non è suo.

Sia la servitù che la famiglia dei Luján cercano di sollevarle il morale, ma Catalina sostiene di aver bisogno di tempo per riprendersi. Tuttavia, l'arrivo inaspettato di Tadeo potrebbe cambiare le cose. Intanto, Julia sorprende Curro e Martina in un atteggiamento che la lascia perplessa: i due appaiono molto vicini e si scambiano gesti affettuosi.

Pur sapendo che Curro, suo promesso sposo, non la ama - come lui stesso le ha già confessato- la ragazza non può fare a meno di rimanerci male. Vera, invece, vuole evitare a tutti i costi di ricevere la visita di suo padre, il duca de Carril. La giovane teme la reazione dell'uomo nel vederla indossare la divisa da cameriera e servire a casa dei marchesi.

Vera

Per sottrarsi al confronto, si provoca un taglio alla mano piuttosto serio, tanto che non potrà curarselo da sola ma dovrà richiedere l'intervento del medico. Nel frattempo, Maria Fernández, uscita dalla tenuta per svolgere alcune commissioni, scopre che il pettegolezzo sull'abbandono all'altare di Catalina si è ormai diffuso ovunque.