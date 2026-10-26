La Promessa anticipazioni 27 ottobre: Curro sfida Alonso e chiede perdono a Pía

La Promessa è la soap opera spagnola che racconta intrighi familiari, segreti e amori impossibili nella tenuta dei marchesi di Luján. Nel corso di questa settimana, le tensioni tra i protagonisti sono destinate a intensificarsi: Curro e Angela tornano al palazzo decisi a difendere la loro relazione, mentre nuovi ostacoli mettono alla prova i sentimenti di Toño ed Enora. Non mancano, inoltre, i contrasti tra la servitù e le difficoltà sentimentali di Maria Fernández.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 27 ottobre

Nella puntata di martedì 27 ottobre, in onda alle 19:45 su Rete 4, il ritorno dei due giovani cambia gli equilibri della tenuta. Curro affronta Alonso per ribellarsi al ruolo di valletto, ma trova anche il modo di riconciliarsi con Pía dopo quanto accaduto al rifugio. Nel frattempo, Petra chiede aiuto a Jacobo per vendere un gioiello, Carlo prende le distanze da Maria ed Enora deve comunicare a Toño una notizia dolorosa.

Curro sfida Alonso e rifiuta il ruolo di valletto

Il ritorno di Curro e Angela non passa inosservato. Dopo essere stati convinti da Manuel a lasciare il loro rifugio nel bosco, i due giovani si presentano alla tenuta e chiariscono di voler vivere liberamente la propria relazione. Per evitare che la vicenda provochi un nuovo scandalo pubblico, Alonso e Leocadia devono confrontarsi con le loro richieste.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

Il principale motivo di scontro riguarda il futuro di Curro. Dopo la rivelazione che lo aveva identificato come figlio illegittimo del marchese, il giovane è stato relegato al ruolo di valletto, una condizione che non è più disposto ad accettare. Per questo pretende di riconquistare la propria posizione e affronta Alonso, che cerca di riportarlo alla calma e di convincerlo a ragionare. Nel frattempo, Angela confida a Martina e Adriano di voler lottare per il suo grande amore, senza lasciarsi intimidire dalle pressioni della famiglia.

Curro chiede perdono a Pía e si riconcilia con lei

Tra i momenti più significativi della puntata c'è il riavvicinamento tra Curro e Pía. Il giovane decide di chiederle sinceramente scusa per averle sparato durante gli avvenimenti al rifugio. Le sue parole aprono la strada a una riconciliazione toccante, che permette ai due di affrontare quanto accaduto e di lasciarsi alle spalle almeno in parte le tensioni del passato.

Petra chiede aiuto a Jacobo per vendere il gioiello di Cruz

Al piano nobile, Petra si rivolge a Jacobo con una richiesta inaspettata. La cameriera vuole vendere il prezioso gioiello che aveva ricevuto in passato da Cruz e chiede al nobile di aiutarla a trovare una soluzione. Jacobo accetta di darle una mano.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Carlo respinge Maria Fernández e annulla la passeggiata

Anche tra la servitù le relazioni attraversano un momento complicato. Carlo ringrazia Padre Samuel per essere intervenuto in suo favore e averlo aiutato a ottenere un'assunzione. Quando Maria Fernández cerca di riavvicinarsi a lui, però, il giovane si mostra freddo e distaccato, arrivando persino ad annullare la passeggiata che avevano programmato insieme. Ferita dal comportamento di Carlo, Maria cerca conforto in Pía e le racconta la propria delusione.

Enora rivela a Toño il rifiuto dello zio Nazario

Infine, nella storyline ambientata in cucina, Toño deve fare i conti con una notizia dolorosa. Il giovane si mostra inizialmente ottimista con Simona e Candela riguardo allo zio Nazario, convinto che l'uomo possa accettare la sua relazione con Enora.

Le speranze vengono però infrante quando Enora lo raggiunge e gli racconta di aver parlato con lo zio. La ragazza è costretta a rivelargli che Nazario non intende accettare la loro unione sentimentale. Il rifiuto rischia di mettere a dura prova la coppia e apre nuovi interrogativi sul loro futuro.