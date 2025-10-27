La Promessa anticipazioni 28 ottobre: Jana indaga da sola sui segreti di sua madre Dolores

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria cerca di trattenere Padre Samuel alla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Per risanare le finanze ormai compromesse del marchesato, Catalina propone a Don Alonso di raddoppiare le coltivazioni esistenti, convinta che un'espansione agricola possa riportare prosperità a La Promessa. Le sue idee innovative si scontrano con la mentalità conservatrice del marchese, che fatica ad abbandonare i principi tradizionali e considera eccessivamente rischioso intraprendere un percorso così audace.

Don Alonso preferisce optare per una soluzione drastica: vendere il 50% delle proprietà del marchesato. Nel frattempo, Don Lorenzo si offre di concedere un prestito a Don Alonso e a Cruz, ma entrambi rifiutano, sospettando secondi fini. Nonostante ciò, Cruz chiede a Lorenzo un favore personale: aiutarla a combinare il matrimonio tra Curro e la figlia del duca di Castrovejos, un'unione che potrebbe garantire vantaggi economici alla famiglia.

Dolores, madre di Jana e Curro

La Promessa anticipazioni: Dolores è al centro delle indagini degli abitanti della tenuta

La tensione tra Cruz e Leocadia continua a crescere, soprattutto dopo che la marchesa ha chiesto perdono alla madre di Angela nel tentativo di arginare la vendetta di Leocadia, che in passato la marchesa aveva cercato di assassinare per mano di Romulo. Nonostante l'apparente riconciliazione, Leocadia non è disposta a cedere e porta avanti il suo piano di vendetta con determinazione, pronta a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà Cruz e la sua famiglia.

Nel frattempo, nella stanza segreta scoperta da Teresa, Vera, Marcelo e Lope, sono state trovate delle lettere scritte da Dolores. Pia, venuta a conoscenza del ritrovamento, avvisa subito Jana, consapevole che dietro il nome Dolores si cela la madre di Curro e della stessa Jana. Nel frattempo, Leocadia si aggira nella tenuta cercando informazioni su Dolores: la donna conosce dettagli nascosti sul passato della madre di Jana. Quest'ultima decide quindi di indagare da sola, chiedendo alle sue ex colleghe di farsi da parte per non interferire nelle sue ricerche.

Maria si confronta con Padre Samuel, cercando di convincerlo a rivedere la sua decisione di lasciare la tenuta e allontanarsi da Luján, mossa motivata dai sentimenti che prova per lei. La giovane donna, profondamente innamorata del sacerdote, spera di trovare un modo per non separarsi da lui, mentre la situazione emotiva si complica. Nel frattempo, Marcelo, durante un giro per il paese, fa un incontro inaspettato e sgradevole che rischia di mettere a rischio i suoi piani futuri.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina torna alla Promessa e la famiglia cena insieme