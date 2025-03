La Promessa, anticipazioni 27 marzo: Santos trama la sua vendetta

La puntata de La Promessa di giovedì 27 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Maria Antonia si dimostra particolarmente gelosa nei confronti di Cruz e Don Alonso che si sono riavvicinati. In manicomio, Martina cerca di tenere a bada Juana. Santos parla con Don Ricardo rassicurandolo di aver spedito gli inviti per la merenda di Margarita. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Don Lorenzo ha corteggiato Maria Antonia, senza però ottenere un successo. Ha comunque ottenuto la sua fiducia e scoperto alcune informazioni che potrà usare a suo vantaggio. Il conte parla con Don Alonso e gli dice di aver capito che tra lui e l'amica di Cruz c'è un certo feeling e gli dirà che la sua ospite ha confessato tutto.

Margarita rivela a Curro di non credere che Martina abbia veramente tentato di avvelenare il conte Ayala. Dopodiché, per trovare un po' di serenità, organizza un tè alla tenuta invitando alcune delle sue più care amiche e darà a Pelayo il compito di scrivere gli inviti. Catalina sconvolge Manuel confessandogli che Cruz l'ha umiliata. Il ragazzo si dice pronto a sostenere la sorella in ogni decisione e chiederà ai suoi genitori di avere un'altra stanza dove poter svolgere il proprio ruolo.

Anticipazioni de La Promessa: Maria Antonia è gelosa di Cruz e Don Alonso, Santos realizza la sua vendetta

Petra e Santos

Maria Antonia è molto gelosa di Cruz e Don Alonso che si sono riavvicinati, anche per il ritorno di Manuel a casa. Il ragazzo chiede alla sorella di partecipare alla sua festa di bentornato e Catalina accetta, a patto che ci sia pure Adriano.

In manicomio, Martina cerca di tenere a bada Juana, in quanto teme che la ragazza possa attaccarla di nuovo. Intanto, Santos parla con Don Ricardo rassicurandolo di aver spedito gli inviti per la merenda di Margarita e davanti a Petra rivela di aver messo in atto la vendetta contro Vera e Lope.