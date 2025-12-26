La Promessa anticipazioni 27 dicembre: Manuel parte per l’Italia e Don Alonso vende il palazzo di Cadice

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo la morte di Jana, Manuel conferma la scelta già presa e si prepara a lasciare La Promessa. Intanto la crisi economica peggiora e Leocadia ne approfitta.

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján . Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La crisi economica costringe Don Alonso a una scelta drastica.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Negli ultimi giorni la vita di Don Alonso è precipitata nel caos. Alla tragedia dell'assassinio di Jana si sono aggiunti due scandali devastanti: l'arresto di Cruz, accusata dell'omicidio della nuora, e la rivelazione che Curro non è figlio di Eugene, ma nato dalla relazione segreta tra il marchese e la cameriera Dolores. La reazione del re è stata immediata: una lettera ha annunciato la prossima revoca del titolo di marchese ad Alonso.

L'unica speranza sembra essere Leocadia, che grazie alle sue conoscenze vorrebbe convincere il sovrano a cambiare idea, anche se affidarsi a lei potrebbe rivelarsi pericoloso. Intanto Curro tenta di rintracciare il dottor Gamarra per continuare un interrogatorio interrotto, ma il medico è misteriosamente scomparso, forse coinvolto nella morte di Jana. In questo clima cupo, Petra mostra ancora la sua crudeltà licenziando Simona, sfruttando la crisi economica della tenuta, lasciando la cuoca senza difese.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Leocadia risolve un'emergenza alla tenuta, ma il suo aiuto nasconde un piano.

Nelle settimane precedenti alla morte di Jana, Manuel e sua moglie avevano deciso di accettare la proposta di lavoro di don Pedro Farré e di trasferirsi in Italia. I marchesi non avevano accolto bene la scelta di Manuel, ma lui e Jana avevano comunque deciso di partire: un modo per lasciarsi alle spalle tutti i problemi della tenuta, compreso l'odio di Cruz nei confronti di Jana. Ora, dopo la morte della moglie, il marchesino è deciso a portare avanti la scelta già presa e presto si trasferirà in Italia.

Nel frattempo María continua a piangere la morte di Jana, trovando conforto nelle parole di padre Samuel, che però non riescono a lenire del tutto il suo dolore. La situazione economica della tenuta si fa sempre più critica. Catalina chiede aiuto a Martina, ma è Leocadia a riuscire concretamente a dare una mano: grazie alle sue conoscenze, il problema dei pasti viene risolto, almeno momentaneamente. La donna sta diventando sempre più indispensabile nella vita della tenuta e sembra avere un piano ben preciso, che non promette nulla di buono per i Luján, ormai sempre più in difficoltà.

Per ottenere liquidità e poter pagare debitori e fornitori, don Alonso decide di vendere il palazzo di Cadice. Nel frattempo Santos è costretto a subire una scenata da parte di Petra, che lo accusa di averle voltato le spalle dopo l'arrivo alla tenuta di sua madre, Ana. Tuttavia, il figlio di don Ricardo non si lascia intimidire dalla governante e le dice chiaramente di non aver paura di lei.

