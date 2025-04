La Promessa, anticipazioni 27 aprile 2025: Jana è provata dalle parole di Don Romulo

La puntata de La Promessa di domenica 27 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Romulo mette in guardia Jana in merito alla sua relazione con Manuel. Intanto, Maria e Lope festeggiano il nuovo lavoro di Salvador. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Salvador accetta la proposta di lavoro e diventa quindi il primo valletto nella casa del Conte de Matesanz. Naturalmente il ragazzo sa benissimo che questa decisione lo allontanerà da La Promessa e, di conseguenza, anche da Maria. Intanto, Cruz vorrebbe che Teresa diventasse la sua cameriera personale.

Catalina si presenta in compagnia di Pelayo alla cena di famiglia, per affrontare Don Lorenzo e Ayala che non la prendono affatto bene. Ma lei non si lascia intimidire e pretende rispetto per il suo compagno. Manuel, Curro e Martina accolgono il conte con grande gioia, mentre Don Alonso deve intervenire il prima possibile per evitare che la cena diventi un disastro.

Anticipazioni de La Promessa: la tensione tra Cruz e Don Alonso è sempre più evidente

Maria

Continua la tensione tra Cruz e Don Alonso, mentre Don Romulo mette in guardia Jana in merito alla relazione con Manuel. Infatti, nonostante il forte amore tra i due, i rischi sono troppo alti e Jana è molto turbata dalle parole del maggiordomo.

Maria, intanto, festeggia insieme a Lope il nuovo lavoro di Salvador. Tutto questo, nonostante sia ben consapevole che tra lei e il suo amato probabilmente non ci potrà essere futuro, visto che il ragazzo dovrà allontanarsi da La Promessa per lavorare nella casa del Conte de Matesanz.