La Promessa anticipazioni 28 agosto, Manuel chiede aiuto a Teresa: Jana è scomparsa

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Teresa e Marcelo confessano a Lope di essere fratello e sorella e di non essere sposati

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel non riesce a comprendere le ragioni della partenza di Jana e si sente confuso e frustrato. Nel frattempo, Vera confida a Teresa di essere fuggita da casa per allontanarsi dal padre, un uomo crudele e spietato, mentre Cruz rimprovera Manuel per aver annullato la festa di fidanzamento, nonostante gli inviti non fossero stati nemmeno inviati.

Tadeo rivela a Catalina che il cesto di frutta ricevuto proviene da Adriano, il padre del suo bambino. Petra si lamenta con Rómulo per aver permesso a Maria di assentarsi per aiutare Padre Samuel. Maria e Samuel rimangono bloccati con la motocicletta. Santos nota atteggiamenti affettuosi tra Don Ricardo e Pia. Maria sorprende Samuel nudo nel lago.

Manuel separa Curro e José Juan

Anticipazioni de La Promessa: Cruz è convinta che le calle che ha ricevuto siano di Leocadia

José Juan non accetta che Julia possa rifiutare di sposare Curro: la giovane, infatti, gli ha chiarito che sarà lei stessa a decidere del proprio futuro. La tensione tra i due cresce rapidamente, fino a trasformarsi in una discussione molto accesa. La situazione peggiora quando Curro irrompe nella stanza per difendere Julia.

Lo scontro tra Curro e José Juan sembra inevitabile, con la rissa pronta a esplodere in qualsiasi momento. Tuttavia, l'intervento provvidenziale di Manuel riesce a separarli in extremis, evitando conseguenze peggiori. Nel frattempo, Teresa e Marcelo rivelano a Lope di essere fratelli e di non essere sposati. Al loro fianco c'è Vera, che già conosce la natura della loro relazione.

Candela, Simona e Rómulo sono preoccupati per Jana, fuggita dalla tenuta senza lasciare tracce dopo un litigio con Cruz e il marchesino. Anche Manuel teme per la fidanzata e chiede aiuto a Teresa. Nel frattempo, Cruz riceve un mazzo di calle e, convinta che siano stati inviati da Leocadia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra chiede alla Marchesa come sta andando con il ritorno di Pia.