La Promessa anticipazioni 26 ottobre, Adriano allontana Martina, Samuel intercede per Carlo

Nella puntata de La Promessa del 26 ottobre Maria non trova ancora il coraggio di confessare la gravidanza a Carlo, Adriano respinge Martina e Manuel sfida Leocadia mentre Enora e Toño ricevono una proposta.

La soap opera La Promessa, in onda su Rete 4 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare gli intrighi, gli amori complicati e i segreti che sconvolgono la tenuta dei marchesi di Luján. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo domani 26 ottobre

Nella puntata del 26 ottobre de La Promessa, Maria continua a rimandare la confessione sulla gravidanza, nonostante Padre Samuel cerchi di convincerla a dare a Carlo la possibilità di essere presente nella vita del bambino. Sul fronte sentimentale, Adriano respinge l'aiuto di Martina per occuparsi dei gemelli, ancora turbato dal loro bacio e dal successivo riavvicinamento della giovane a Jacobo.

Intanto, Manuel porta avanti il suo scontro con Leocadia, suscitando la preoccupazione di Don Alonso, mentre Enora e Toño ricevono una lettera da un'importante azienda interessata al loro motore. Anche il rapporto tra Margarita e Leocadia resta particolarmente teso. Nel frattempo, Curro e Ángela tornano alla tenuta per rivendicare il diritto di vivere liberamente il loro amore.

Maria e Carlo in una scena de La Promessa

Maria non riesce a confessare a Carlo la gravidanza

Nei locali della servitù, Maria Fernández vive un momento particolarmente difficile. La ragazza non ha ancora trovato il coraggio di dire a Carlo di aspettare un bambino e, soprattutto, di rivelargli che è proprio lui il padre. La gravidanza è il risultato di una notte di festeggiamenti in paese, ma affrontare le conseguenze di quanto accaduto si sta rivelando più complicato del previsto, soprattutto ora che il ragazzo lavora alla tenuta.

Padre Samuel continua a insistere affinché Maria parli con il giovane e gli permetta di assumersi le proprie responsabilità. Il sacerdote cerca di farle capire che Carlo dovrebbe avere la possibilità di conoscere la verità e di essere coinvolto nella vita del figlio. Maria, tuttavia, continua a esitare e rimanda il momento della confessione, mentre il tempo a sua disposizione si riduce.

Enora e Toño ricevono una lettera importante sul motore

Sul fronte degli affari arriva una notizia incoraggiante per Enora e Toño. Dopo aver individuato una falla nel contratto relativo alla vendita delle licenze del motore, Enora ha intuito che esiste una possibilità di trovare nuovi acquirenti.

Toño ed Enora

La strategia comincia a dare i primi risultati quando i due ricevono una lettera ufficiale da uno dei costruttori contattati. L'azienda manifesta un forte interesse per l'acquisto del prototipo. La novità arriva in un momento delicato, mentre Manuel porta avanti la propria battaglia contro Leocadia e cerca di limitare le conseguenze delle sue manovre.

Manuel sfida Leocadia e preoccupa Don Alonso

La rivalità tra Manuel e Leocadia entra in una nuova fase. La mossa del giovane, maturata dopo aver individuato le manovre della donna negli affari, apre un fronte di scontro sempre più difficile da controllare. La tensione rischia di avere ripercussioni anche sugli equilibri della famiglia.

Don Alonso osserva con crescente preoccupazione l'atteggiamento del figlio e teme che la sua determinazione a contrastare Leocadia possa trascinarlo in una guerra personale dalle conseguenze imprevedibili. Manuel, però, sembra intenzionato a proseguire per la propria strada e a non lasciarsi condizionare dagli avvertimenti del padre.

Donna Margarita Ruiz è interpretato da Cristina Fernández Pintado

Adriano respinge Martina e si allontana da lei

Anche i sentimenti continuano a complicare la vita alla tenuta. Adriano è ancora turbato dal bacio scambiato con Martina e dal successivo riavvicinamento della ragazza a Jacobo. Incapace di gestire serenamente la situazione, il conte preferisce prendere le distanze e proteggersi dietro un atteggiamento freddo.

Quando Martina si offre di dargli il cambio nella cura dei due gemelli, Adriano rifiuta nettamente il suo aiuto. Preferisce occuparsi dei bambini da solo, evitando di trascorrere altro tempo con lei. Il gesto conferma quanto il loro rapporto sia diventato complicato e quanto il bacio continui a pesare sulle scelte del conte.

Margarita umilia Leocadia e rifiuta la tregua

I rapporti tra Margarita e Leocadia restano particolarmente tesi. Dopo l'ultimo scontro, la madre di Martina non sembra disposta a mettere da parte il rancore nei confronti della sua rivale. Leocadia tenta di raggiungere una tregua per ridurre le tensioni alla tenuta, ma il tentativo non ottiene il risultato sperato.

Margarita, infatti, attacca duramente la donna e la umilia, accusandola di essere patetica nei suoi tentativi di imitare la personalità e la classe di Cruz. Le parole della madre di Martina rendono ancora più difficile qualsiasi possibilità di riconciliazione e confermano che la rivalità tra le due donne è tutt'altro che risolta.