La Promessa anticipazioni 27 novembre: Catalina prova l’abito da sposa, Alonso fa una confessione a Curro

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 27 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Martina prova l'abito di Carmen. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Lorenzo scopre che Pelayo usa il magazzino della tenuta per nascondere armi, rivelando un traffico illecito sconosciuto persino a Catalina, sua promessa sposa. Scioccato dalla scoperta, il capitano affronta Pelayo e lo minaccia: manterrà il segreto solo in cambio di una percentuale sui profitti. La tensione tra i due cresce, portando a un confronto pericoloso, con Lorenzo che cerca di trarre vantaggio economico dalla situazione.

Nel frattempo, Don Alonso spinge il conte Ayala ad avvicinarsi a Margarita, ignaro delle attività clandestine nella tenuta. Dopo il ritorno di Virtudes, Simona le offre una nuova opportunità lavorativa. Pia, incaricata di valutarla, avvia un colloquio che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Virtudes, nonostante le difficoltà che la aspettano.

Salvador fa una scenata di gelosia a Maria

Cruz, determinata a mantenere le apparenze e la stabilità familiare, ordina ad Alonso di far sì che Manuel vada a trovare Jimena, sua moglie. Questa richiesta mette Manuel in una posizione scomoda, costringendolo a confrontarsi con i suoi sentimenti mentre cerca di mantenere il segreto della sua relazione con Jana.

Con grande entusiasmo, Catalina comunica a Simona e Maria che indosserà l'abito da sposa della sua defunta madre Carmen. Questo gesto simbolico vuole onorare il ricordo della mamma e rafforzare i legami familiari, ma scatena reazioni diverse tra i membri della tenuta, in particolare in Cruz.

In un momento di vulnerabilità, Alonso confessa a Curro la verità sul suo matrimonio con Cruz. Rivela di averla sposata solo per salvare il marchesato e di provare ancora nostalgia per la sua prima moglie, una donna che occupa ancora un posto speciale nel suo cuore. Inoltre, lascia intendere che ci sia stata un'altra donna nel suo passato, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale.

Salvador, sempre più possessivo, fa una scena di gelosia a Maria, accusandola di essere troppo affettuosa con Lope. Martina decide di provare l'abito da sposa di Carmen, ma la sua tranquillità viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Cruz. La marchesa, con il suo atteggiamento autoritario, non vede di buon occhio il gesto e potrebbe cogliere l'occasione per riaffermare la sua posizione nella famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo trova le armi alla Promessa.