È sempre mezzogiorno: qual è la ricetta segreta del “cooking show” di Antonella Clerici?

Giunto al suo quinto anno di programmazione, il format Rai 1 si conferma un must per gli amanti della cucina. Ma perché ha così tanto successo?

La tv di oggi - sia quella commerciale che a pagamento - è infarcita di show che parlano di ricette, di sapori italiani, di contaminazioni e di chef blasonati. Pochi, però, riescono a resistere nel tempo e a conservare la propria "identità di genere" senza stravolgere le proprie certezze. Uno di questi è È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici e in onda nella fascia mattutina di Rai 1 in un orario compreso tra le 12 e le 13:30.

Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno

Poco prima di pranzo, e giusto per stimolare l'appetito, Antonella Clerici racconta l'Italia con la sua cucina e i suoi sapori attraverso ricette facili e gustose, con l'aiuto di cuochi di talento e con una fervida immaginazione. Pur trattandosi di uno show recente - la prima puntata risale al 28 settembre del 2020 - È sempre mezzogiorno ha subito macinato un consenso dopo l'altro diventando un successo di pubblico e un appuntamento fisso per gli amanti della cucina.

La sua è una genesi molto particolare. Nasce come una scommessa la Rai. Fino al maggio del 2020 in tv c'era La prova del cuoco che all'inizio fu condotto proprio da Antonella Clerici, poi con l'arrivo di Elena Isoardi, il programma ha cominciato a perdere ascolti nel corso delle puntate fino a quando, nel maggio del 2020, è arrivata la cancellazione.

I vertici, però, hanno pensato di sostituire il cooking show con un programma simile ma più casereccio. Con il ritorno di Antonella Clerici il successo è stato assicurato. Dal lunedì al venerdì, sono in onda gli episodi della stagione numero 5 che confermano il suo appeal con il pubblico sia live che in "differita". Ma qual è la ricetta segreta?

Antonella Clerici: una perfetta padrona di casa

Antonella Clerici durante il programma

Tutti conosciamo la veracità di Antonella Clerici. Nel corso della sua lunga carriera si è sempre distinta per essere una donna schietta e sincera sia nel privato che sul lavoro. Proprio questa sua schiettezza e quel sorriso da mamma premurosa ha permesso allo show di "entrare" nelle case degli italiani con facilità. E di restare, poi, nel cuore del pubblico. Lei è la perla di diamante, una padrona di casa accogliente e ospitale che fa entrare gli ospiti nella sua cucina con un caldo sorriso sulle labbra, mettendo tutti a proprio agio. Non si scompone mai, è sempre attenta, sempre precisa e puntuale, sempre dolce e affabile, ed è sempre pronta a mettersi in gioco per il bene del programma e del pubblico. Ammette di non saper cucinare - anche se, a volte, prepara anche dei piatti deliziosi - e ammette di apprezzare solo la buona cucina italiana.

Le ricette che rievocano le tradizioni del nostro Paese

Antonella Clerici durante il programma di Rai 1

È uno show in cui si parla di cucina, questo è ovvio. Ma È sempre mezzogiorno è anche un programma in cui tanti e diversi cuochi si cimentano in tante (e diverse) ricette. Tutte facili da replicare (più o meno) ma con un unico comune denominatore: celebrano il nostro comparto agroalimentare. Di solito, le tradizioni culinarie dell'Italia vengono soppiantate e contaminate da cibi stranieri, facendo perdere alla nostra cucina la sua identità. Invece, il programma di Rai 1 non dimentica cosa rappresentiamo a livello di gusto e qualità di cibo e, ogni giorno, non fa altro che ricordare quanto siano importanti - per l'appunto - le tradizioni e l'esperienza di un buon piatto cucinato a dovere. Si spazia tra risotti, primi piatti di carne e pesce, secondi sfiziosi, pizze, pani e dolci. Ogni ricetta guarda a una regione italiana e ogni piatto ne rievoca i sapori.

Un'atmosfera conviviale e di grande divertimento

Antonella Clerici su Rai Unio

Trattandosi di un programma di cucina, nessuno si prende mai troppo sul serio. L'importante è questo: divertirsi ma preparando un buon piatto. È come se ci fosse una sorta di liturgia che si ripete tutte le volte. Mentre cuochi o chef stellati preparano la ricetta giornaliera, mostrando con sapienza gli ingredienti e come amalgamarli, Antonella Clerici intrattiene con loro un discorso tra il serio e il faceto, parlando di attualità, di musica, a volte anche di politica. Si chiacchiera in amicizia, si ride e si scherza, trovando il modo di toccare argomenti di interesse comune così da stimolare un dibattito con il pubblico a casa e anche quello dei social.

I consigli di Evelina

Antonella Clerici con Evelina

Il cibo, però, è anche salute e medicina. Tra un piatto "godurioso" e un altro, la Clerici interpella molto spesso il parere di Evelina. L'esperta di benessere e di cibo salutare è una presenza fissa nel programma. Con lo stesso aplomb di Antonella racconta cosa c'è dietro "l'essenza" del buon cibo, rivelando le quantità giuste, gli alimenti da usare e come utilizzarli, evidenziando le qualità nutritive e salutari. Un vero e proprio pozzo di sapere. E in quella liturgia culinaria, le parole di Evelina trovano sempre spazio.

Dolci, torte e primi piatti: il buon cibo diventa arte

Ci si diverte parlando di cibo, benessere e attualità. La ricetta del successo di È sempre mezzogiorno è fresca e audace. Ma, oltre a raccontare l'Italia attraverso piatti luculliani, il programma di Rai 1 si focalizza anche sull'importanza stessa del cibo. Non solo come qualcosa di commestibile ma come vera e propria forma di arte, nata per preservare e tramandare i sapori della nostra tradizione. E, in un'epoca in cui siamo contaminati dalla cucina cinese, giapponese e da quella dell'est europeo, Antonella Clerici e i suoi chef ricordano al pubblico le nostre stesse radici, celebrando il Made in Italy senza falsi moralismi.